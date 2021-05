Trenes del Metro tuvieron mantenimiento incompleto, revela auditoría

A pesar de que las autoridades insisten que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro recibe mantenimiento permanente, auditorías internas del propio organismo revelan que, al menos en lo que respecta a los trenes, estas labores no se llevan a cabo, hay dudas sobre la calidad de los trabajos que se han hecho, e incluso, exhibieron que se informa que se llevan trabajos de mantenimiento cuando éstos no se han realizado.

“Se concluye que los informes que se generan en la ejecución de las actividades de mantenimiento cíclico no acreditan en su totalidad la información que se reporta, en virtud que los reportes de trabajo no acreditan todos los mantenimientos, situación que implica que la información proporcionada a la dirección de mantenimiento de material rodante (…) no sea confiable”, se lee en el informe de la auditoría interna A-3/2019 con fecha del 2 de octubre de 2019.

Además, se detectó una programación de mantenimiento en desapego a los catálogos vigentes, lo cual no garantizaba que éste se haya realizado de forma eficaz y eficiente para lograr la máxima explotación del material rodante.

Te puede interesar: Línea 12 del Metro, la más cara por mantenimiento, reparaciones y renta de trenes

El 7 de enero, dos días antes de que el puesto central de control (PCC) del Metro se incendiara y quedara reducido a cenizas, la directora del Metro, Florencia Serranía sostuvo una mesa de trabajo con diputados del Congreso capitalino. Ahí, el ex director del Metro y actual diputado local, Jorge Gaviño le cuestionó por qué la subdirección de mantenimiento llevaba ocho meses vacante, a lo que contestó que además de ser la titular del organismo, había asumido esta subdirección.

“La vacante de subdirector general de mantenimiento, doctor Gaviño, es que yo soy la subdirectora general de mantenimiento. El Metro tiene tantos problemas que decidí durante este año tomar la posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el Metro”, contestó Serranía al legislador, “dejé de escuchar, porque ni modo que me queje de mí misma”, agregó.

Apenas el 29 de abril, cinco días antes del colapso de una parte del viaducto elevado de la línea 12, el Metro anunció el nombramiento de Nahum Leal Barroso como subdirector de mantenimiento del STC, luego de que esta área permaneciera vacante por casi un año.

La auditoría abarcó la revisión al cumplimiento del programa de mantenimiento cíclico de los trenes que se llevó a cabo en los talleres del STC entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Sobre este particular, el órgano interno de control emitió tres observaciones, titulando a la primera “falta de control de calidad de mantenimiento al material rodante y acciones correctivas que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio”.

En ella se explica que del análisis a las desviaciones de los mantenimientos cíclicos contenidas en los informes “causas de desviaciones y medidas correctivas”, se identificaron 23 motivos o causas de desviación lo que ocasionó que se dejaran de realizar 21 mil 381 mantenimientos que equivalen al 29.56% del los 72 mil 321 programados.

Aunque las medidas correctivas son las mismas cada mes, tanto en la coordinación de mantenimiento sistemático y en la de mantenimiento mayor, se observó que 10 de esas desviaciones habían presentado un incremento en la cantidad de mantenimientos no realizados. Por ello, el órgano interno de control solicitó la documentación que acreditara la evaluación del control de calidad del mantenimiento al material rodante.

“El encargado del despacho de la dirección de mantenimiento de material rodante del STC informó que no hay registro en sus archivos de los documentales citados, por lo que no hay evidencia de la realización de dicha evaluación, verificación del cumplimiento de las actividades de mantenimiento (y) análisis de las desviaciones, por ende de la implementación de acciones correctivas tendientes a lograr los niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio del material rodante”, indica la auditoría.

En la segunda observación del documento se muestra una discrepancia entre los informes de mantenimiento cíclico de las coordinaciones de mantenimiento sistemático Zaragoza y Tasqueña y los reportes generales.

De hecho, se detectó que los mantenimientos no realizados fueron reportados como cumplidos.

“Los reportes de trabajo cíclico señalan un número menor de mantenimientos realizados a los indicados en los informes (y) se contabilizan los reportes de mantenimiento incompletos, sin mantenimiento y cancelados como realizados”, subraya el órgano interno de control en su informe.

Asimismo, del análisis de 42 reportes de trabajo cíclico de la coordinación de mantenimiento sistemático Tasqueña se detectó que no se apegaban a los criterios para el cambio de rueda de seguridad. En 27 de estos reportes se confirmó que las ruedas de seguridad rebasaban los estándares idóneos y en esas carpetas no se identificaba que hubiesen sido sustituidas en tiempo y forma.

Lee más: Características, fallas y sobrecostos: lo que se sabe del accidentado recorrido de la Línea 12 del Metro

En la última observación realizada al material rodante del STC se observa que 43 claves (actividades de mantenimiento específicas) no se homologan a los catálogos de mantenimiento para los trenes de rodadura neumática y férrea pues se programaron con una periodicidad mayor, se usó una unidad de medida distinta (hora vs kilómetros o meses), no se programó lo indicado o se programaron sin estar contemplados.

“Por lo anterior no se garantiza la máxima explotación del material rodante, comprometen los niveles de calidad, fiabilidad, disponibilidad y seguridad para el óptimo funcionamiento de órganos y confort de los usuarios o en su caso programan recursos humanos, materiales de consumo, refacciones, herramientas y equipos para mantenimientos que no son requeridos”.

Este informe de observaciones de auditoría interna fue firmado por Luis Hernández Pérez, coordinador de control interno normativo; Eduardo de Jesús León Salas, subgerente de investigación y evaluación; y por Eric Gonzalo Martínez Sánchez, titular del órgano interno de control del STC. Según consta en la página oficial del Metro, Martínez Sánchez dejó de laborar y desde el 16 de febrero de 2021, Saúl Flores Reyes es el encargado del área.