Movimiento Ciudadano pide a Bours renunciar oficialmente en Sonora; anuncian a Manuel Scott como candidato

El partido Movimiento Ciudadano pidió a Ricardo Bours renunciar oficialmente a su candidatura por la gubernatura de Sonora, para poder sustituirlo por Manuel Scott, dirigente municipal en Cajeme.

Esto, luego de que el aspirante dejó la candidatura pidió votar por el abanderado del PRI, Ernesto Gándara.

Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano​, pidió a Ricardo Bours hacer el trámite oficial, para que el nuevo candidato pueda participar en el debate entre candidatos a la gubernatura de esta misma tarde.

“Porque dio (Bours) un comunicado hace 24 horas, pero no ha tenido la elemental cortesía política de oficializar su renuncia ante los órganos competentes”, dijo en conferencia de prensa.

En tanto, Scott (quien iba por una diputación por un distrito local) dijo que tomará el compromiso de ir por la gubernatura a menos de un mes de la elección.

“Teníamos un distrito local ganado pero hoy asumimos un reto, porque nos quedó claro que la política no la va a hacer una sola persona… el compromiso me queda claro,es darle voz a una generación que no cree en la política”, expresó el nuevo candidato.