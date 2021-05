Uno me violó y otro me tapó los ojos: mujer denuncia abuso de soldados

Miriam, de 31 años, salió de su trabajo en un bar de la zona de tolerancia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando fue interceptada por una patrulla del Ejército el pasado domingo, 25 de abril. “Me llevaron a la banqueta y me empezaron a pegar, me pegaban con el casco”, recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político. Le insultaban, le llamaban “pinche halcona de mierda” y le golpeaban. Los hombres vestían uniforme militar y cubrían su rostro con pasamontañas.

Pasaban algunos minutos de las 5 de la mañana así que la calle estaba vacía. Según la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los soldados la introdujeron en un pick up y se la llevaron a un lugar apartado, donde la agredieron sexualmente. Mientras uno le agarraba los brazos para que no pudiese escapar, el otro la violó. “Uno me ponía la mano en la cara para que no lo viera”, dijo. En concreto, la zona a la que fue trasladada es la avenida Antonio Medina, en la trasera de la zona de tolerancia. Videos en poder de Animal Político muestran la presencia de un pick up militar en la zona. Miriam asegura que ella se encontraba al interior de ese vehículo.

Lee: Que paguen y que empiecen a hablar: familias de desaparecidos en Nuevo Laredo piden a marinos colaborar

Tras perpetrar la agresión los soldados abandonaron a la víctima en las inmediaciones de la plaza de toros “golpeada, descalza y amenazada de muerte para que no denunciara ante las autoridades”, según se recoge en la denuncia formulada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Además, la mujer denunció que los soldados le sustrajeron su INE y 2 mil 800 pesos que llevaba en ese momento. Según su declaración, cuando fue puesta en libertad la obligaron a correr sin mirar atrás para no identificar a los soldados.

“Traigo moretones en los brazos y en la cabeza”, explicó la mujer, quien señaló que estuvo cerca de 40 minutos privada de su libertad por parte de los soldados. Ella niega tener vínculo alguno con el crimen organizado, como le acusaban los soldados. Explica que está empleada en un local en la zona de tolerancia y que en aquel momento se dirigía a su domicilio tras una noche de trabajo.

Tras la denuncia, la FGJE abrió la carpeta de investigación 197/2021 por violación. Las pesquisas estaban en manos del ministerio público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 1, Remi Guadalupe García Cortés. Sin embargo, fuentes extraoficiales explicaron que la carpeta fue enviada a la Fiscalía General de la República por tratarse los sospechosos de oficiales de la secretaría de la Defensa (Sedena).

Entérate: Víctimas esperaron tres años por la detención de 30 marinos señalados por desapariciones

Animal Político quiso conocer la versión del Ejército, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

“Quiero que se haga justicia”, dijo la mujer. Después de sufrir la agresión acudió a la casa de su pareja para ponerse a salvo. Temía que pudiesen regresar a su domicilio para cumplir las amenazas que profirieron tras violarla.

La violación denunciada por Miriam no es la única agresión que tuvo lugar aquella noche. Videos publicados por el semanario Proceso muestran a los soldados golpeando a un hombre al que mantienen sometido. Se trata de Alan Benavides Bustos, quien también presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En los últimos meses, oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron señalados por diversas violaciones a los derechos humanos de civiles en Nuevo Laredo. En concreto, están acusados de la ejecución extrajudicial de dos jóvenes, uno en febrero y el otro en marzo. El señalamiento es contra el 16 Regimiento de Caballería Motorizada, que es la unidad desplegada en la localidad fronteriza.

Lee más: Quiénes son y dónde entrenaron los marinos ‘élite’ investigados por la FGR por desaparición forzada

Desde 2019, el CDHNL tiene documentadas al menos 9 ejecuciones extrajudiciales en el municipio tamaulipeco. Su presidente, Raymundo Ramos, pidió a Andrés Manuel López Obrador a que abra una investigación contra los elementos del ejército por violación, privación de la libertad, torturas, robo y amenazas. “Estas unidades están fuera de control”, denunció.

“Este comité le ha enviado oportuna y públicamente diversas quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano en fechas recientes y que de manera reiterada son víctimas ciudadanos inocentes y ajenos a actividades delictivas, sin que hasta el momento dicho personal militar sea puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación y castigo ejemplar”, dijo el CDHNL en un comunicado.

No es la primera vez que militares son acusados de violación en Tamaulipas. En 2013, los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías violaron a una mujer al interior del cuartel de Nuevo Laredo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó la veracidad del testimonio, pero tres años después los militares seguían en sus puestos.

Nuevo Laredo es escenario de diversos hechos violentos, perpetrados tanto por grupos del crimen organizado como por las fuerzas estatales. Recientemente, 30 marinos fueron vinculados a proceso acusados de la desaparición forzosa de 4 personas en el primer semestre de 2018. Solo entre febrero y mayo de aquel año se registraron al menos 47 desapariciones que la FGR investiga en 34 carpetas.

A pesar de las denuncias contra integrantes del ejército, el presidente López Obrador ha insistido en diversas ocasiones que las fuerzas armadas “no violan los derechos humanos”. A pesar de ser la institución que más señalamientos acumula por vulneraciones a los derechos humanos entre 2015 y 2019, el jefe de gobierno le ha dado cada vez más espacio e incluso legalizó sus operativos de orden público. A pesar de las denuncias registradas en Nuevo Laredo, ni un solo soldado ha sido citado a declarar ni vinculado a proceso.