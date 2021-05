PES da candidatura a exmando militar denunciado por presunto huachicol

El recién creado Partido Encuentro Solidario, originado del extinto PES, dio una candidatura local al teniente coronel Carlos Javier Álvarez Cárdenas, quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber colaborado con el general Eduardo León Trauwitz, hoy prófugo, en la extracción ilegal de combustibles desde el interior Pemex durante la administración peñista.

Además, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que Álvarez Cárdenas participó, junto con Trauwitz, en las negociaciones para que Pemex adquiriera en 2014 el sistema de espionaje Da Vinci -semejante al malware Pegasus- por 1.1 millones de dólares

El teniente coronel Álvarez Cárdenas ahora está retirado del Ejército y fue acogido por el PES para ser candidato a síndico de la alcaldía de Naucalpan. El partido, que ha sido aliado de Morena en el Congreso, decidió postular en esta elección a 20 exmilitares como candidatos a diputados federales y locales, así como a alcaldes, síndicos y regidores, todos por el Estado de México.

Esas candidaturas ya fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se encuentran firmes. Entre los candidatos, tanto propietarios como suplentes, hay militares retirados de todos los grados castrenses: generales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes y sargentos.

El dirigente del PES en el Edomex, Isidro Pastor, aseguró que el partido había revisado el historial de todos sus candidatos militares, sin haber hallado ninguna irregularidad.

“Nosotros les pedimos, para hacer esta propuesta, que tuvieran una hoja limpia de servicios, por lo menos. No queremos que el día de mañana nos salga un militar en retiro con una cola kilométrica de pendientes o señalamientos. Es lo que tenemos y no tienen problema alguno”, aseguró.

Sin embargo, con una denuncia penal a rastras, el teniente coronel Álvarez Cárdenas pasó el “filtro” de Encuentro Solidario. Pastor dijo haber estado enterado de la denuncia contra el exmando militar, pero defendió que, hasta ahora, mantiene sus derechos político-electorales y puede ser candidato. Este medio no logró contactar directamente al aspirante para cuestionarle sobre la denuncia en su contra.

“El coronel no sabe de ninguna investigación y no ha sido citado, ni como responsable ni como testigo ni como nada, por la autoridad”, dijo Pastor a nombre de Álvarez Cárdenas. “Lo raro es: ¿por qué, estando él en lugar conocido y ubicado, no se le ha citado? Y eso (la denuncia) es de hace varios años. Él está ahí y no tiene ninguna preocupación”.

Pastor adelantó que se mantendrá la candidatura del teniente coronel Álvarez Cárdenas, pese a la denuncia que lo acusa de haber participado en el saqueo de hidrocarburos de Pemex mientras desempeñaba un cargo de mando en la propia paraestatal.

“No hallamos ningún elemento para no incluirlo (como candidato). Hasta este momento, para nosotros, (los militares en retiro) son buenas personas, buenos candidatos, hasta en tanto la FGR no diga otra cosa. En el momento en que lo hubiera (un señalamiento de la Fiscalía), nosotros prescindiríamos de él inmediatamente. No tenemos ningún compromiso con nadie”, asentó el dirigente estatal del PES.

Álvarez Cárdenas formó parte del equipo de Trauwitz en la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) de Pemex, área encargada de la seguridad física de las instalaciones de la petrolera -incluidos sus ductos- y que en la administración de Enrique Peña Nieto fue encargada a militares.

El ahora candidato a síndico fue titular de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de la SSE de Pemex y tenía, entre otras funciones, la de diseñar un sistema de salvaguarda contra el robo de hidrocarburos y analizar la información de los sistemas de medición de ductos.

De acuerdo con Proceso, el teniente coronel Álvarez Cárdenas fue denunciado ante la FGR en enero de 2019 junto con Trauwitz y otros ocho mandos militares por presuntamente haber participado en un esquema de extracción ilegal de hidrocarburos desde la SSE de Pemex.

En mayo de ese año se giró una orden de aprehensión en contra de Trauwitz, que antes de ser responsable de seguridad de Pemex fue jefe de escoltas de Peña Nieto. En 2020, la FGR solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja en contra del general, quien presumiblemente se refugiaba en Canadá.

La carpeta de investigación señala que Trauwitz y un grupo de colaboradores que él designó en la SSE participaron en el robo de hidrocarburos a Pemex mediante tomas clandestinas que pasaban por Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México.

La indagatoria de la FGR sostiene que el general y sus allegados crearon un esquema para evitar que las tomas clandestinas fueran denunciadas ante el Ministerio Público y, con ello, la magnitud del huachicoleo se mantuviera fuera de la estadística criminal.

Un ejemplo de la operación criminal atribuida a Trauwitz es que, en febrero de 2017, dos subordinados de la SSE de Pemex fueron detenidos por la Policía Federal mientras conducían un vehículo oficial con dos contenedores de combustible, armas de fuego y una bomba para el robo de hidrocarburos de ductos.

Apuesta electoral por exmilitares

El Partido Encuentro Solidario apuesta electoralmente por Naucalpan, donde residen numerosos militares –en activo y en retiro– con sus familias, debido a que en este municipio mexiquense está asentado el Campo Militar Número 1-A.

19 de los 20 exmilitares que postuló el PES aspiran a cargos con arraigo en ese municipio mexiquense. Sólo uno es candidato en Teotihuacán.

Isidro Pastor, líder del partido en el Edomex, sostuvo que todos sus abanderados militares están retirados y cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley. El artículo 55 de la Constitución establece que, para ser diputados, los aspirantes no deben estar en servicio activo en el Ejército desde cuando menos 90 días antes de la jornada electoral.

Tan sólo la plantilla de la candidata del PES a la alcaldía de dicho municipio, la coronel retirada Nazarea Herrera Maldonado, está conformada por otros 11 militares en retiro que aspiran a síndicos y regidores, tanto propietarios como suplentes. Uno de ellos es el ya referido teniente coronel Álvarez Cárdenas, candidato a síndico.

En los tres distritos electorales locales con cabecera en Naucalpan -29, 30 y 32- el partido postuló, respectivamente, a la teniente coronel en retiro María Natividad Peñaloza Campos, el coronel en retiro Mario Ortiz Chávez y la teniente coronel en retiro Teresa Chávez López.

A su vez, en los distritos federales 22 y 24 -con cabecera en Naucalpan- el PES postuló al general de brigada diplomado de Estado Mayor Reyes Robles y al capitán diplomado de Estado Mayor Óscar Eduardo Hernández Mandujano, quien estuvo casado con una hija de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

En el distrito federal 5 -con cabecera en Teotihuacán-, el partido lanzó al general de brigada diplomado de Estado Mayor Jesús Hernández Pérez, que hasta hace pocos meses era comandante de la 39 Zona Militar con sede en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

Tres candidatos entrevistados aseguraron que su presencia en la boleta electoral rumbo a los comicios del 6 de junio no significa una militarización de funciones civiles, pues están retirados del servicio castrense, pero dijeron apoyar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé al Ejército más facultades en la administración pública.

Señalaron que su principal oferta al electorado es poner en práctica valores aprendidos durante los años -incluso décadas- que estuvieron al servicio del Ejército: honor, disciplina, lealtad, honestidad y honradez, precisaron.

“Nosotros damos la palabra de honor. En el reglamento militar, un militar no da la palabra de honor si no cree poder cumplirla, entonces nosotros no vamos a hacer promesas de campaña, vamos a dar la palabra de honor de en qué vamos a trabajar como grupo”, sostiene el capitán diplomado de Estado Mayor Hernández Mandujano.

“Campaña sin uniformes”

Isidro Pastor, un expriista que colaboró en el gobierno del mexiquense Eruviel Ávila, relata que fueron los propios militares en retiro quienes se organizaron previamente y, como grupo, acudieron con él para solicitar candidaturas por el PES.

Explica que sus candidaturas son convenientes porque Naucalpan es el principal asiento residencial de militares y porque el municipio requiere de mayor seguridad, un aspecto, dice, en el que sus abanderados son especialistas.

“El principal problema de Naucalpan es la seguridad, y ellos participaron en labores de seguridad interior de alguna manera y saben cómo fijar algún objetivo, saben cómo hacerlo, hacer un diagnóstico, cómo marcar una estrategia, diseñar una táctica para resolver esto. Yo creo que el problema de la inseguridad es gravísimo en este país, sigue siendo un pendiente de los gobiernos tanto federal como estatales y municipales, por eso nosotros tomamos la decisión de buscar esa alternativa en Naucalpan, en donde está asentado el mayor número de militares en retiro o jubilados”, detalla Pastor.

El dirigente partidista destaca que los candidatos acuden a hacer campaña vestidos de civil y sin insignias.

“Ellos no andan vestidos en la calle con uniforme sino como ciudadanos, conviven con los ciudadanos, ya su interacción con la sociedad no es como una interacción con fuerzas de seguridad, ya son ciudadanos”, comenta Pastor. “Sí hay opiniones a favor y pocas opiniones en contra, pero han sido bien aceptados porque la gente tiene bien la imagen en la cabeza de que los únicos que hacen el esfuerzo por que este país más o menos tenga seguridad son los militares, de ahí en fuera, las policías no han tenido el mejor desempeño ni tienen la mejor imagen”.

“Se olvidan y desprecian al soldado”

El general diplomado de Estado Mayor, Reyes Robles Casados, sirvió 45 años en el Ejército, incluido un periodo como agregado militar de la Embajada de México en Estados Unidos en la década de los 90. Es candidato a diputado federal y su hija, la mayor Katia Robles Andrade, también es abanderada del PES a una regiduría de Naucalpan.

En entrevista, el general Robles Casados respalda la decisión de la actual administración de fortalecer al Ejército y darle más facultades.

“Yo considero que hay una confianza en lo que hace el Ejército, hay mucha confianza en sus ingenieros, sus médicos, en toda la gente preparada por la institución, e independientemente de eso, se encuentra la cuestión de la honradez: a los militares siempre nos insistieron en la honradez, en la palabra de honor, en la lealtad”, dice.

Robles Casados, de 67 años, reconoce que hay elementos castrenses señalados por violaciones a los derechos humanos, pero asegura que, en su mayoría, los soldados son leales y honrados. También lamenta malos tratos de la población a los uniformados.

“Yo pienso que, cuando conocen al militar verdaderamente, es digno de confianza; podrá haber algunas situaciones donde no se cubran todos los temas de honradez, porque sí existen, pero la generalidad somos soldados honrados”.

“Sí ha pasado, pero por ahí reza un dicho que dice: ‘cuando la población enfrenta situaciones difíciles, se acuerdan de Dios y del soldado, y una vez que pasó el momento difícil, se olvidan de Dios y desprecian al soldado’. Ese es el dicho que muchos conocemos”, relata.

Para la coronel Nazarea Herrera Maldonado, que sirvió 30 años en el Ejército y 5 años en la Secretaría de Salud federal del sexenio pasado, es una ventaja que la población la considere inexperta política.

Candidata a la alcaldía de Naucalpan -en la misma planilla donde el teniente coronel Álvarez Cárdenas aspira a síndico-, Herrera Maldonado, de 54 años de edad, sostiene que siempre ha estado al servicio de la población, sin distingos.

“Nosotros hemos trabajado para todos de forma apolítica. Las demás personas podrían pensar que tenemos inexperiencia política. Para nosotros es una (ventaja): no tenemos una formación política, nuestra formación es de trabajo, de entrega, de servicio, y eso es lo que ponemos al alcance de la ciudadanía”, afirma.