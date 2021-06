Cuenta de Duarte pide votar por el PAN en Chihuahua; defensa lo niega

La cuenta oficial del exgobernador de Chihuahua César Duarte, detenido en Estados Unidos, se reactivó para difundir mensajes en apoyo a la candidata del PAN, Maru Campos Galván, quien busca la gubernatura del estado.

En un par de mensajes, la cuenta del exgobernador priista (quien es requerido en México por cargos de asociación delictuosa y malversación de recursos públicos) llamó a votar por la candidata que postula Acción Nacional junto con el PRD.

“Mis abogados y un servidor, no tenemos duda que bajo un nuevo Gobierno en Chihuahua, sobre todo si gana la Lic. @MaruCampos_G,víctima también de la persecución política, se reestablecerá el Estado de Derecho y respetará el debido proceso”, expuso la publicación.

Incluso, el mensaje respalda la postura del PRI a nivel nacional para votar por la candidata panista en Chihuahua, luego de que la propia abanderada por el partido tricolor, Graciela Ortiz, llamó a votar por su contrincante.

La Fiscalía de Chihuahua acusa a la candidata Maru Campos de haber cobrado sobornos por más de 9 millones de pesos de parte de César Duarte desde febrero de 2014 y hasta abril de 2016, mes en el que se consumaron los desvíos de la “Operación Zafiro”.

Defensa de Duarte niega apoyo electoral

La defensa del exgobernador César Duarte negó la autenticidad del mensaje, y dijo que se trata de una acción con tintes políticos.

El defensor Juan Carlos Mendoza Luján dijo que esta acción no autorizada por Duarte se utilizó para desacreditar el trabajo legal que realizan sus abogados.

“No es más que un hecho desafortunado de alguien que se ve favorecido en materia electoral o en materia legal, en los litigios que se están llevando en contra del exgobernador… eso está beneficiando a alguien en particular, no es a nosotros no es al exgobernador, tiene un tinte de carácter electoral”, dijo a Animal Político.

“¿Quién pudiera haber hecho esto? No tenemos ningún elemento para hacer algún señalamiento, pero la lógica nos dice que es alguien que tiene el poder y los recursos técnicos o económicos para manipular los recursos técnicos”, sostuvo.

En un comunicado, la defensa de Duarte aseguró que el uso de su cuenta es una campaña política con una doble finalidad: “Generar una intención de voto a favor de un candidato en concreto en este contexto electoral, lo cual es totalmente indiferente para este despacho así como para nuestro cliente, o bien, el cubrir los reveses jurídicos que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha estado teniendo en este momento en base a las resoluciones favorables emitidas por los Tribunales, que es donde la justicia se hace valer”.