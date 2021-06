OSC que reciben apoyo de EU deben respetar política interna: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la postura de Estados Unidos sobre que seguirán financiando a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no es una respuesta a su nota diplomática con relación al caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En la conferencia matutina de este viernes, el canciller señaló que más bien se trata una definición de política exterior de EU, que México no va a cuestionar. Ebrard explicó que el gobierno de México no pide que se retire el financiamiento a las OSC, sino una explicación en particular sobre el apoyo brindado a MCCI.

De acuerdo con el funcionario, la legislación de Estados Unidos, y de otros países como México, establece que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros, “tienen que respetar el ámbito político interno”.

Indicó que el gobierno federal cuenta con elementos que comprueban que el trabajo de MCCI tiene propósitos políticos y el objetivo de “influenciar la opinión pública en México”.

“Lo que se esta planteado (a EU en la nota diplomática) es: De acuerdo a tu propia legislación, esta organización, que recibe dinero de ustedes, está violando los límites que tu propia legislación señala (…) o sea México no podría financiar a una ONG en Estados Unidos que tuviera como propósito influenciar el voto en aquel país, porque así está establecido”, señaló Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores argumentó que si México financiara a una organización en EU que emprende acciones contra la administración de Joe Biden, el gobierno estadounidense habría tomado las mismas medidas.

Es normal que no haya respuesta

A casi un mes de no recibir respuesta a la nota diplomática, Ebrard dijo que es normal que se demoren este tiempo y que pueden hacerlo de diversas maneras. Pero que en caso de no obtener alguna explicación, ellos seguirán insistiendo.

Aclaró que este tema no se abordará con la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, ya que no corresponde a su agenda.

El pasado 6 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nota diplomática a EU en la que pide explicar el financiamiento a organizaciones que el mandatario califica como grupos opositores a su gobierno.

El mandatario calificó que este tipo de financiamiento “promueve el golpismo y se trata de un acto de intervencionismo”.

Señaló el caso particular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), mostró algunas facturas y dijo que esta organización ha recibido del gobierno de EU 50 millones de pesos desde 2018.

Según el presidente el financiamiento es a través de la Agency for International Development (USAID), por medio del mecanismo de “donativo”.

Por su parte, MCCI se pronunció en contra de los términos usados por López Obrador, como ‘injerencia’ e ‘intervencionismo’.

“Más allá del grave desconocimiento que ello revela sobre el sistema de cooperación internacional, reiteramos la absoluta legalidad de nuestro trabajo”, escribió la organización en sus redes sociales.

MCCI pidió que cese el ataque que se ha vuelto “una constante en el discurso oficial”, y reiteró su compromiso con la sociedad mexicana y con la democracia.