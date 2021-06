Evelyn y Félix Salgado dicen confiar en PREP, cuestionado por el INE

Acapulco, Guerrero. Los Salgado acudieron a votar en familia. La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se formó desde antes de las 8:00 horas en una casilla de la popular colonia Marroquín, en Acapulco.

Tanto Salgado Pineda como su padre aseguraron en una entrevista con medios que confían en el Instituto Electoral de Guerrero y en su Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuya confiabilidad ha sido cuestionada por el INE.

“Los ciudadanos son los que van a decidir, sea cual sea el resultado” afirmó Salgado Macedonio, y declaró que no hará ningún reclamo de fraude aunque falle el PREP, pues de acuerdo con él, sólo le importa el resultado final.

La abanderada morenista hizo fila una hora y media antes de emitir su sufragio, ya que la ausencia de funcionarios de casilla retrasó la apertura de las votaciones.

La fila se extendió decenas de metros sobre la avenida Cuauhtémoc, entre la molestia de ciudadanos -entre ellos adultos mayores y personas con bastones- por el atraso.

Estacionado cerca de la fila estaba el padre de la candidata, Félix Salgado Macedonio, sentado al volante del vehículo, esperando a su hija para, después, ir juntos a Chilpancingo, donde votaría el senador con licencia.

Como si fuera también candidato, La agenda morenista del día contempla también actividades para Salgado Macedonio, que toda la jornada estará al lado de su hija. Si la votación les favorece, tendrán juntos una celebración en Chilpancingo y más noche en Acapulco.

Alrededor de las 10:00 horas salió Evelyn Salgado de su casilla.

"El éxito de un hijo es el éxito de un padre (…) Confío en los órganos electorales", dijo @FelixSalMac al recibir a su hija Evelyn, candidata de Morena al gobierno de Guerrero, tras acudir a votar. 📹 Video: @amormundi_. pic.twitter.com/VROyUl4ACP — Animal Político (@Pajaropolitico) June 6, 2021

“Voté por la democracia, voté por la justicia, voté por la dignidad, voté por el pueblo de Guerrero”, dijo la candidata. “Hoy amanecí más contenta que de costumbre. Ahora vamos a desayunar un bolillo relleno con chilate”.

Afuera ya la esperaba su padre rodeado de medios de comunicación. También la esperaba su madre, María de Jesús Pineda.

Salgado Macedonio le dio un abrazo a la abanderada morenista al verla y declaró que no está triste por no ser él el candidato, luego de que el INE le canceló el registro por no entregar reportes de gastos de precampaña.

“No hay mal que por bien no venga, yo creo que resultó mejor (que Evelyn sea candidata). Es mejor que yo; es abogada, tiene maestría”, comentó el exalcalde de Acapulco.

¿No se siente mal por haber perdido la candidatura?, se le preguntó.

“No, porque éxito de un hijo es el triunfo del padre. Me siento más que feliz”, señaló.