Salud reconoce 232 mil muertes por COVID; casos aumentan 14%

La Secretaría de Salud reconoció 221 muertes por COVID-19, con lo que la cifra reportada por las autoridades llega a 232 mil 68 fallecimientos.

También reportó un incremento de 14% en la tendencia de casos positivos en la semana 23 del año.

En cuanto a casos activos – personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días – Salud reporta 31 mil 425 casos, con lo que suman 2 millones 678 mil 781 casos estimados de COVID desde el inicio de la pandemia.

Sobre la vacunación, Salud informó que se han aplicado 42 millones 155 mil 839 dosis. Un 62% de las personas vacunadas ya tienen su esquema completo, mientras que 38% tiene una dosis. En total se han vacunado a 29 millones 99 mil 499 personas.

Hasta ahora se ha vacunado al 33% de la población de 18 años y más. El estado que reporta un mayor avance (73%) es Baja California; le sigue CDMX (50%), y luego Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, cada uno con 40%.

