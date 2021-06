Vacunación y detección de casos contienen COVID en estados con repunte

La vacunación y una atención más oportuna a los contagiados han contenido, hasta ahora, el alza en las hospitalizaciones y defunciones ante el repunte en los estados turísticos, fronterizos y en la capital.

El nuevo semáforo anunciado este viernes 18 volvió a encender las alarmas. La causa: el turismo y la apertura de actividades presenciales.

Los estados en los que se han encendido las alertas por el aumento de casos son: Baja California Sur, Tabasco, CDMX, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas.

“Podría ser que el sábado, fin de semana, haya un incremento de unos 15 a 18 puntos porcentuales (en los casos), esto podría representar un cambio en la tendencia de la epidemia o podría no”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, durante la conferencia matutina del martes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee: Suspenden clases presenciales en escuelas públicas y privadas de CDMX por semáforo amarillo

Sin embargo, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, y Carlos Magis-Rodríguez, médico y doctor en Ciencias de la Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señalan que el número de fallecimientos por COVID-19 en estas entidades todavía es menor al registrado en otros picos de la epidemia gracias a la vacunación y que también que quienes se enferman son más jóvenes y que la detección y atención de los afectados es más oportuna.

Sobre cómo la inmunización contra COVID ayuda a bajar el nivel de hospitalizaciones (es decir de casos graves) y de muertes, un estudio del gobierno británico encontró que gracias a la campaña de vacunación en Reino Unido, hasta el 13 de mayo de 2021 se evitaron 13 mil 200 defunciones en personas de 60 años o más en Inglaterra y alrededor de 39 mil 700 hospitalizaciones en personas de 65 años o más.

En tanto que un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) documentó que las vacunas de Pfizer y Moderna son un 94% efectivas contra las hospitalizaciones por COVID-19 entre adultos mayores de 65 años.

Pero lo que también está demostrado es que ninguna de las vacunas es 100% efectiva para evitar la infección. Las personas inmunizadas pueden contraer el virus, aunque es poco probable que se enfermen de forma grave. El hecho de si pueden transmitir el virus o no es algo que aún está en estudio; por eso es importante seguir con las medidas de prevención.

A qué se debe el repunte en algunos estados

En la CDMX, explican Rodríguez Álvarez y Magis-Rodríguez, hubo un cambio en la tendencia después de una disminución sostenida de la epidemia. Esto puede deberse a la reaperturas de actividades presenciales de las últimas semanas, como el regreso a clases y los regresos en algunas oficinas, aunado al aumento de aforos para otras actividades y la extensión de horarios.

“Se intentó el regreso a las escuelas, los cines abrieron, los restaurantes están llenos. Ahí están las fotos del metro Pantitlán lleno en la mañana. La gente tiene que trabajar y ya no aguanta el encierro y las medidas se han ido relajando”, dice Magis- Rodríguez, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y editor del Boletín COVID-19 Salud Pública, que emite esta institución.

Las reactivaciones traen riesgos, señala Rodríguez Álvarez, y no hay que confiarse. “Las personas tienen que respetar los aforos, las medidas de seguridad, el uso del cubrebocas en el espacio público, y todos, sociedad y autoridades hay que estar pendientes para identificar pronto los casos, atender, aislar y hacer los cambios que se necesiten”, dice Rodriguez.

Entérate: Tamaulipas pasa de verde a naranja en semáforo COVID-19

De acuerdo al Tablero Interactivo sobre COVID-19 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Ciudad de México pasó de tener 540 casos diarios de coronavirus en mayo a 702 para el 10 de junio. Pero es en las defunciones donde se el cambio en el comportamiento de la epidemia: el peor día de la este año (19 de enero) se registraron 249 decesos, el 9 de junio fueron nueve.

Respecto a las entidades que están en naranja, Carlos Magis-Rodríguez señala que en Quintana Roo les ha resultado difícil controlar la epidemia justo por ser un sitio muy turístico. “El turismo genera mucha movilidad, y aunque las playas son espacios abiertos con buena ventilación, la concentración de personas en otros espacios más cerrados y el arribo constante de gente genera riesgos”.

Quintana Roo, documenta el Tablero Interactivo sobre COVID-19 del INSP, ha tenido tres puntos álgidos en la epidemia: junio y julio de 2020; enero 2021 y mayo-junio de este año cuando la entidad entró en una tercera subida: el 30 de mayo de 2021 reportó 265 y el 11 de junio, por ejemplo, reportó 138.

En defunciones, el 20 de julio de 2020 hubo 27 reportadas. Casi un año después y con un alza en los contagios, según los datos el 10 de junio solo ocurrieron seis defunciones.

Repunte por ser vecinos y turismo

En el caso de Yucatán, Rodríguez Álvarez, quien es profesor del departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, le atribuye el que esté en naranja a su vecindad con Quintana Roo. Algo en lo que coincide Magis-Rodríguez, quien señala que Cancún y Playa del Carmen atraen a muchos trabajadores de los estados vecinos, no solo de Yucatán, sino también de Campeche y hasta de Tabasco, lo que ha extendido los contagios por toda esa península.

En Yucatán, la epidemia ha tenido dos picos importantes de casos: julio de 2020 y junio de 2021. En cuanto a decesos, el 28 de julio hubo 42, después hubo una baja que se ha mantenido estable, incluso con el nuevo incremento de casos, este 11 de junio, por ejemplo, el reporte de muertes fue de 10.

También Baja California Sur está pagando la factura de ser una zona turística. “El municipio de La Paz es el más afectado y luego Los Cabos, eso es porque hay una actividad importante de vacacionistas, toda la primera mitad del año baja mucho turismo de Estados Unidos”, explica el vocero de la Comisión de Coronavirus de la UNAM.

Lee más: Casos de COVID repuntan 13%; vacunan al 30% de la población adulta

Baja California Sur tuvo una fase álgida entre julio y agosto de 2020, de acuerdo al Tablero COVID del INSP, el 20 de julio se registraron 145 casos positivos nuevos. La epidemia se mantuvo estable después de esos meses, sin subidas ni bajadas considerables. Hasta enero de 2021 cuando se produjo un alza: el día 4, por ejemplo, hubo 249 casos positivos.

Los fallecimientos han mostrado ese mismo comportamiento oscilante en esa entidad: el 17 de agosto de 2020 hubo, por ejemplo, 10 fallecimientos de casos positivos de COVID-19 y el 16 de enero de 2021 se registró el mismo número, aunque en esta última fase de alza de casos, los fallecimientos han tenido un menor incremento, el pasado 12 de junio hubo solo dos decesos.

El color de naranja en Tabasco tiene otros motivos. “Tabasco ha tenido una epidemia oscilante, con varios picos. Este estado tiene una peculiaridad: es petrolero. Hay muchas actividades allá que no se paran por nada”, señala Rodríguez Álvarez. Y Magis-Rodríguez le agrega que hay trabajadores de esta entidad que van a laborar a los puntos turísticos de Quintana Roo, donde la epidemia tiene repunte.

Tabasco ha tenido tres picos en cuanto a casos, entre junio y julio de 2020 fue el primero. El 10 de julio reportó, por ejemplo por semana de inicio de síntomas, 533 casos. La otra subida vino entre diciembre y enero: el 4 de ese mes informó de 347 casos nuevos de COVID. El tercer pico vino entre mayo y junio: el 7 de este mes reportó 221 casos.

En cuanto a muertes, hubo un pico grande en junio y julio: el 6 de ese mes informó de 43 defunciones de casos positivos de COVID-19 en un día. Mientras que en enero, el aumento en muertes fue menor al observado en la subida de casos del verano: el 11 de enero se registraron 15 muertes y el pasado 11 de junio solo tres.

De Tamaulipas, Mauricio Rodríguez, explica que ha estado subiendo de manera sostenida en su número de casos positivos. “Ese estado, Coahuila y Nuevo León colindan con condados del sur de Texas, en Estados Unidos, que han tenido mala aceptación a la vacuna contra COVID. Hay que poner atención en eso”.

Tamaulipas también ha tenido tres picos en cuanto a casos, en junio y julio de 2020: el 7 de ese mes reportó 404 nuevos. La segunda subida fue en enero de 2021, el 8 informó de 341 casos. Y el tercer pico se registra ahora en junio: el día 10 hubo en la entidad 180 nuevos casos positivos.

En cuanto a defunciones ha habido dos puntos altos, de junio a agosto: el 16 de junio de 2020 se reportaron 48. La otra fase álgida fue en diciembre y enero: el 15 de ese mes hubo 31 fallecimientos de personas con casos positivos de COVID. En tanto que en este mes de junio, ante la nueva alza de casos, el incremento en muertes ha sido menor, el 11 de junio se reportaron dos.

A Rodriguez le preocupa también Sonora. “Creo que van rumbo al semáforo naranja. Tienen un municipio muy activo que es Hermosillo, y tienen muchos colindantes con Arizona. Además están al lado de Chihuahua que ya ha tenido actividad epidémica fuerte. Es importante no perderle el ojo”.

En realidad, dice el microbiólogo, no hay que perderle el ojo a toda esa franja del norte, por la actividad de las maquilas y la vecindad con zonas de Estados Unidos donde no hay gran aceptación por las vacunas.

“Ahora más que nunca hay que estar pendiente de estas epidemias locales, que se pasan de un estado vecino a otro, por regiones. La Secretaría de Salud debe emitir información amplia y oportuna sobre esto. Hay que avisarle a los viajeros, por ejemplo, que Cancún va a estar en rojo pronto si no nos cuidamos y ese repunte se puede seguir metiendo hacia otras partes del país. Hay que hacer hincapié también en que las variantes de COVID ya están presentes en el país y algunas como la Delta son más contagiosas. Esto es una advertencia. No hay que confiarse”, remata el microbiólogo.

Por su parte, Magis-Rodríguez señala que no se debe olvidar que la cobertura de las vacunas todavía no es tan amplia y que, de hecho, la vacunación no basta por sí sola como estrategia para frenar la epidemia. “Hay que seguir aplicando las otras medidas: la sana distancia, el uso del cubrebocas en el espacio público, el lavado de manos”.

El doctor en Ciencias de la Salud Pública hace hincapié en que aunque se ha visto, en la vida real, que las vacunas sí evitan la transmisión de la enfermedad, esto no se ha probado todavía con protocolos, que solo se corrieron para probar si la inmunización protegía contra enfermedad grave y muerte.

Pero “el gobierno debe acelerar la vacunación. En semanas previas se dieron días en los que se aplicaron 500 mil, 700 mil dosis, y luego hay otros en los que solo se aplican 100 mil, todos los días se debería aplicar un número similar para acelerar el proceso”, subraya Magis-Rodríguez.