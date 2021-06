Víctimas de secuestro, entre acusados de ataques en Reynosa: familiares

Al menos dos personas detenidas por la masacre en Reynosa, Tamaulipas, son víctimas de secuestro, denunciaron familiares.

Familiares de los jóvenes aseguraron a la periodista Denise Maerker que sus seres queridos fueron golpeados y torturados para declararse culpables de secuestro.

Uno de los casos es el de Ramiro Licea de 20 años, secuestrado desde finales de abril en plena vía pública, y quien la semana pasada fue identificado por las autoridades de Tamaulipas como presunto responsable del multihomicidio en Reynosa.

Alfonso Margarito fue secuestrado el 22 de mayo y fue presentado como uno de los 13 presuntos multihomicidas de 15 personas en Reynosa. Ramiro Licea, 20 años, fue secuestrado en abril. También apareció como uno de los presuntos asesinos pic.twitter.com/s7JnGWHYX9 — ATANDO CABOS (@AtandoCabos) June 29, 2021

“Nosotros ya lo dábamos por muerto y cuando lo vamos viendo en las noticias, pues sí nos dio alegría, pero al ver la noticia de lo que lo acusan es falso. Él fue secuestrado, no es secuestrador y menos un asesino, los hicieron tomar armas agarraron los volantes de las camionetas las puertas de los carros y les pusieron drogas en los pantalones”, dijo Herlinda Muñoz, madre del joven al programa En Punto, de Televisa.

Ramón, padre del detenido por el multihomicidio, dijo que el joven fue sacado de su casa el 24 de abril por cerca de 15 hombres armados, sin embargo no interpuso la denuncia por recibir amenazas.

“Cuando me iban a pasar con la licenciada que me iba a tomar la declaración me hablan por teléfono y me amenazan para que no pusiera la denuncia y desistí por miedo… el día que me amenazan me volvieron a hablar para lo mismo porque saben donde vivo y que me están vigilando. Yo ya no hice nada, pensé que a mi hijo me lo habían matado”, relató en el programa Atando Cabos de Grupo Fórmula.

#FGJT_Informa Elementos de la @SSP_GobTam liberaron a 18 personas y se puso a disposición del Agente del Ministerio Público a Ramiro “L”, José Reynaldo “V”, Ricardo Manuel “L” y Alfonso Margarito “A” por Privación Ilegal de la libertad, delito cometido en #RíoBravo #Tamaulipas pic.twitter.com/sG7lpPfnZw — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) June 24, 2021

Ramón sostuvo que tras pedir ayuda al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, allanaron su casa, por lo que teme por la vida de su familia.

El segundo caso es el de Alfonso Margarito Aguilar González, cuyos familiares denunciaron su secuestro la noche del 22 de mayo.

Su hermana dijo a En Punto, que el joven de 27 años fue golpeado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) para declararse culpable.

Fiscal niega cateos y deja decisión a juez

El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, descartó que la entidad haya realizado algún cateo contra familiares de los detenidos y narró la presentación de los presuntos implicados en el caso.

“Como Fiscalía recibimos a unos detenidos de un evento de secuestros; los GOPES nos hacen su informe, su narrativa de los hechos y presentan a personas privadas de su libertad y a probables responsables del delito. Cuando los ponen a disposición de esta Fiscalía, en un momento se presentan como personas privadas de su libertad. Con el avance de las primeras investigaciones nos damos cuenta, o así lo narraban los hechos, de que no era una privación de la libertad, que era un secuestro, porque tenían una intención de hacer un daño”, dijo el fiscal a Maerker en Atando Cabos.

Sostuvo que el Ministerio Público halló elementos suficientes para que al menos cuatro personas fueron presentadas a la autoridad por el delito de secuestro.

“Nos dicen que hay personas que habían estado privadas de su libertad; nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Nosotros no hemos hecho ningún cateo. No hay orden ministerial de cateo en las viviendas de los familiares”, insistió.

En el caso de Alonso, el fiscal dijo que los familiares ya no quisieron continuar con la denuncia. “Presentan la denuncia el 24 de mayo por los hechos del 22, y luego en junio la quitan”, afirmó.

“Ese es el antecedente que nosotros tenemos. Esa persona ya no estaba en la lista de personas privadas por eso es que de inmediato no saltó en el sistema cuando se presenta por parte de los elementos de Seguridad”, expuso.

Barrios afirmó que el 1 de julio, un juez resolverá si quedan o no vinculados a proceso los detenidos y si hubo irregularidades en la captura.