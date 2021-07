AMLO afirma que no vive en una burbuja ni le “gusta el autoengaño”

Hay una reducción marginal del 3% en el delito de homicidio; hemos avanzado y no vivimos en una burbuja, porque no me gusta el “autoengaño”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la ola de violencia en el país.

En conferencia matutina, reconoció que ha tenido dificultad para reducir, como quisiera, el delito de homicidio, pero indicó que se logró contener el crecimiento que se traía.

“Hemos avanzado, yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas”, dijo.

Al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos sobre los asesinatos en Aguililla y Reynosa, el mandatario federal aseguró que “ya no hay masacres en el país” y que son “enfrentamientos entre bandas”.

Afirmó que en el país hay gobernabilidad y que seguirá trabajando para vivir en paz y tranquilidad.

Sobre los asesinatos de candidatos durante las campañas electorales, López Obrador dijo que en la mayoría de los casos se detuvo a los responsables y no quedaron impunes los crímenes.

Respecto a los muertos por el coronavirus en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en México la pandemia se ha manejado mejor que en otras partes del mundo.

Al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos sobre la cifra de muertes por COVID, el titular del Ejecutivo presentó cifras de fuentes internacionales como de la Universidad Johns Hopkins; lamentó los datos proporcionados por el comunicólogo y señaló que está desinformado.

“Estos son los datos, lo otro es calumnia”, indicó.

El periodista Ramos indicó que en México ha habido un total de 229 mil muertos confirmados por COVID, pero podría ser hasta 351 mil 376 fallecimientos asociados a la pandemia.

Ramos explicó al mandatario en más de tres ocasiones que las cifras fueron tomadas de datos del sitio web del propio gobierno federal; sin embargo, López Obrado reviró mostrando cifras que, dijo, “son de su gobierno” y pidió tomar las que presentaba para ser “objetivos y con ética”.

“No coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto y siento que es un interés, un sesgo, para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila”, dijo.