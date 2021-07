‘Es su esposa': AMLO critica al INE por sanción a Samuel García

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está haciendo las cosas bien y que no le dan confianza sus decisiones, esto, tras la sanción a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por propaganda de su esposa Mariana Rodríguez.

Ayer, el Consejo General del INE avaló la multa de 55 millones de pesos contra Samuel García, por la difusión de fotos e historias fijas en Instagram que hizo Mariana Rodríguez, durante la campaña electoral.

"Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el @INEMexico, no me dan confianza estas decisiones, pero hay que respetarlas", opinó @lopezobrador_. ¿Qué más dijo sobre las recientes sanciones contra Samuel García y el PVEM?👇 pic.twitter.com/5rPzA10lzK — Animal Político (@Pajaropolitico) July 23, 2021

Al respecto, López Obrador dijo no confiar en las decisiones del órgano electoral y recordó que también le quitó candidaturas a Morena en Guerrero y Michoacán.

“Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal, no me da confianza esas decisiones, la verdad, pero pues hay que respetarlos”.

López Obrador dijo que es normal que la esposa de Samuel García haya hecho publicaciones a favor de su marido.

“Deben de participar (los influencers), como todos, sin límites. Y es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar eso es otra cosa. Yo veo esto más politiquero”, aseguró.

El mandatario señaló que las resoluciones son contradictorias, e incluso, excesivas.

“Hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal, para que haya seriedad”, aseguró.

Con 8 votos a favor y 3 en contra, los consejeros aprobaron la multa contra el futuro gobernador con 27.8 millones de pesos, más 60 mil por la aparición de la influencer en un video que no fue reportado como gastos de campaña; también sanciona a su partido, Movimiento Ciudadano, con 55.4 millones de pesos.

El Consejo General del INE también avaló la multa de 40 millones de pesos, así como el retiro de los tiempos de radio y televisión por un año al Partido Verde Ecologista de México, por la promoción de influencers en la veda electoral.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.