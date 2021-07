Tengo mi conciencia tranquila: AMLO sobre video de su hermano

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios buscan perjudicarlo con el video publicado este jueves por el medio Latinus en donde se ve a su hermano Martín recibiendo dinero en efectivo por parte de David León.

“Creo que la intención pues es perjudicarme, o trata de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a estos, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video corresponde a videos de otros tiempos”, dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina.

Agregó que la entrega de dinero fue un asunto personal entre su hermano Martín y David León, quien en 2015, año en que supuestamente se grabó el video, era operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

“Según es un tratado personal entre David León y mi hermano…Sin embargo se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, cosa que no es cierto… no me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados, de gente que se dedicaba a robar a saquear”, agregó López Obrador.

"La intención es perjudicarme". . @lopezobrador_ negó que el dinero que recibió su hermano Martín por parte de David León, grabado en un video, fuera para él. Añadió que la autoridad competente deberá resolver si hubo delito o no, "yo tengo mi conciencia tranquila". pic.twitter.com/znU0DULXYY — Animal Político (@Pajaropolitico) July 9, 2021

En el video se ve a los dos sentados en un comedor. Ahí David León le dice a ‘Martinazo’, como es conocido el hermano del presidente: “Te voy a decir una cosa Martinazo, tengo aquí un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto”, se escucha decir a David León en el video.

Al retirarse ya con el dinero, ‘Martinazo’ le dice: “Con esta madre no puedo andar por ahí, cabrón, es de mi hermano”.

El presidente aseguró que no ha visto a su hermano en los últimos 5 años.

A través de su cuenta de Twitter, David León señaló que los recursos mencionados en el video fueron a título personal, “producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo”.

López Obrador dijo que si hay un delito de su hermano debe resolverlo la autoridad pues él no encubre a nadie y tiene la conciencia tranquila.

Sobre que fue Latinus, encabezado por el periodista Carlos Loret de Mola, el medio que dio a conocer el video, López Obrador dijo que “es la actitud del periodismo oficial, oficioso, aunado a la corrupción al poder (…) es una prensa muy inmoral, afortunadamente no han podido con nosotros”.

Hace un año, Latinus difundió un video en el que aparece otro hermano de Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero de David León, presuntamente para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a las elecciones de 2018.