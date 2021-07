Barbosa acusa complicidad del rector de la UDLAP en presunto desvío

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acusó al rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Ernesto Derbez, de participar en el presunto desvío de 750 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, entre 2013 y 2015.

“Aquí no admitimos desmadres, aplicamos la ley, y en el caso de Derbez que no tenga preocupación, si él tiene las manos limpias y ha manejado honradamente el patrimonio de la Universidad, seguramente saldrá avante, pero él formó parte de la concepción, planeación, operación política de todo lo que pasó”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

De acuerdo con Barbosa, la UDLAP, la familia Jenkins y abogados se confabularon para transferir el dinero a paraísos fiscales de Panamá y Bermudas.

Aseguró que no habrá negociación con el anterior patronato de la universidad hasta que devuelvan los 750 millones de dólares, “para que la fundación Jenkins siga siendo una gran fundación, los patronos se pueden mover, ¿o qué quieren, un gobierno que siga viendo las chingaderas que se hicieron? Pues yo no, ni hago desmadres ni chingaderas”.

Este gobierno no se presta a ninguna componenda, este es un asunto de legalidad sujeto a tribunales, no va a haber ningún acuerdo que no pase por el regreso del dinero de Panamá y Bermudas a la Fundación

