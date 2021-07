Salud reconoce 155 muertes más por COVID y más de 6 mil nuevos casos

La Secretaría de Salud reportó 155 muertes más por COVID-19, por lo que van al menos 233 mil 580 defunciones reconocidas por la enfermedad.

Además, detectó 6 mil 228 casos recientes, por lo que van 2 millones 537 mil 457 personas que han enfermado por el virus, desde el inicio de la epidemia.

Al corte de información de este 3 de julio, se tienen registrados 41 mil 886 casos activos, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días.

Hasta el día de hoy, se tienen 12 mil 324 defunciones sospechosas de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio y las que están en proceso de asociación dictaminación clínica – epidemiológica.

El país registra un exceso de mortalidad de 493 mil 503 personas fallecidas entre abril de 2020 y el 22 de junio de 2021, de los cuales sólo 71% tienen confirmación de muerte por COVID y el resto aún no se sabe la causa pero, según especialistas, se trata de personas que padecían otras enfermedades y no fueron atendidos en hospitales, por muertes ocurridas en casa y otros que tuvieron sospecha del contagio, pero no se les aplicó prueba.

Sin cambios en semáforo

Por primera vez, desde la implementación del Semáforo epidemiológico de COVID, no hubo cambios en los niveles de riesgo en los estados.

Las entidades que se ubican en color verde son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

En amarillo estarán Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Baja California Sur quedarán en color anaranjado.

