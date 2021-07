Con retraso darán ayuda a afectados por ampliación de Línea 12

Aprovechando que su domicilio está justo frente a la Avenida Central, la calle principal por donde permanentemente van y vienen los vecinos de la colonia Primera Victoria, en Álvaro Obregón, Fernando Enrique Martínez decidió abrir una tortillería y para ello empleó a tres jóvenes que de lunes a domingo -en horarios escalonados- le ayudaban a atender y a mantener limpio y ordenado el local.

En 2016, cuando comenzó la ampliación de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio, supo que su negocio podría presentar algunos altibajos, pero confiaba que éstos serían pasajeros pues le aseguraron que para 2019 las obras habrían terminado.

Cinco años después el martirio sigue y en plena tercera ola de contagios de COVID-19 se ha acentuado.

Fernando explica que las ventas en su tortillería han bajado hasta en un 70% y el apoyo de 9 mil 800 pesos bimestrales que recibe desde 2017 ya suma siete meses de retraso.

“Nos adeudan medio año y pues ni cómo… Se supone que esto ya está planificado, pero no nos dicen más información”, lamenta el joven en entrevista con Animal Político.

“Esperamos que respondan rápido, que nos lo entreguen rápido porque muchos dependen de ese recurso para seguir pagando renta, otros para pagar sueldos o mejorar por si tienen averías en sus herramientas de trabajo. Por ejemplo, a mi máquina ya tengo que hacerle algunas cosas, pero estamos tratando de alargar los periodos porque no llega (el apoyo), entonces sí nos pone un poquito en la madre, pero seguimos a la espera”.

Fernando recuerda que cuando recién iniciaron las obras de ampliación de la línea dorada le informaron que la afectación sería de algunos meses porque lo único que harían sería la reubicación del drenaje. En esos primeros meses, dice, sus ventas sí se redujeron, pero no más de un 15%, sin embargo, al paso de los días y las semanas esa supuesta adecuación de drenaje se convirtió en la construcción de una -de las 13- lumbreras que conforman el proyecto de ampliación de la línea.

“Cuando ya tuvimos oportunidad de hablar con la Secretaría de Obras y la Secretaría de Gobierno nos dijeron que iba a ser una lumbrera porque el Metro iba a pasar justamente en medio de mi casa. Ahí la venta se vino todavía un poco más para abajo, un 25-30%, eso hablamos del primer año y medio más o menos”, agrega.

Conforme fue pasando el tiempo la situación económica se fue complicando, por lo que Fernando tuvo que prescindir de dos de los tres trabajadores que tenía, además de que el que aún conserva su empleo lo hace solo medio tiempo porque las ganancias por la venta de tortillas no alcanzan para pagarle un sueldo completo.

“Para lo que va ahorita la fecha yo creo que tenemos una caída del 70% en las ventas y con la pandemia estuvo peor, esa fue la cereza del pastel. Hay negocios que la han padecido y han cerrado. Al inicio había uno de tablaroca que quebró, había uno de comida china y una carnicería que también quebraron y varios negocitos como el internet que estaba aquí a un lado que tuvo que cerrar”, explica.

Apoyos retroactivos por Línea 12

Desde que se iniciaron las obras de ampliación de la línea 12 se han dispuesto ayudas económicas a vecinos y comerciantes de la zona que han visto su patrimonio afectado a causa de las labores.

Para los vecinos existe un apoyo de renta de 5 mil 500 pesos mensuales en caso de que tengan que abandonar sus hogares por afectaciones estructurales a sus viviendas resultado de los trabajos de ampliación, mientras que para los comerciantes se cuenta con un apoyo extraordinario de 9 mil 800 pesos bimestrales para enfrentar la pérdida de ventas, sin embargo, desde hace siete meses ni vecinos ni comerciantes han recibido sus apoyos.

La última ayuda la recibieron en enero pasado cuando se les entregó el cheque correspondiente a noviembre y diciembre de 2020.

“Según esto ellos tienen el compromiso y está publicado en la Gaceta de 2020 y en un artículo dice que ese apoyo va a ser fijo hasta que se terminen todas las obras de ampliación de la línea 12, pero pues ahorita lo que nos han dicho es que no hay presupuesto”, reclamó Fernando.

En la Gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México de este martes 20 de julio, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) dio a conocer los lineamientos para entregar apoyos emergentes a los comercios y habitantes afectados por las obras de la ampliación de la línea 12 del Metro.

Se trata de 3 millones 404 mil pesos que se repartirán de la siguiente forma: un millón 094 mil pesos a 19 comercios afectados y dos millones 310 mil pesos a 35 familias cuyos hogares sean inhabitables -por los daños ocasionados con las obras de ampliación del metro- y tengan que irse a rentar.

“El Gobierno de la Ciudad de México, en tanto causante de las afectaciones directas a 19 establecimientos comerciales en la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques, en la Alcaldía Álvaro Obregón, por las obras de la primera etapa de la ampliación de la línea 12 del Transporte Colectivo Metro, puso en riesgo el ingresos de 19 comerciantes y de las familias que dependen laboralmente de sus empleados; por lo cual, y a fin de permitir la subsistencia de los negocios y que estos continúen siendo fuente de ingresos de sus empleados, se propone la entrega de un apoyo social, durante los trabajos de la obra, por la cantidad de 9 mil 600 pesos bimestrales”, se informa en la Gaceta oficial.

Según el documento, la afectación directa a estos 19 comercios ha representado un impacto de 240 personas si se toma en cuenta que en cada negocio se puso en riesgo el empleo de dos a tres familias que tenían en estos espacios su única fuente de ingreso.

Consultados sobre la temporalidad de los apoyos, pues se indica que el presupuesto a ejercer sería entregado desde enero hasta diciembre, la Secretaría de Obras y Servicios capitalina confirmó a Animal Político que los apoyos serán retroactivos.

“Hablando de la tortillería mis pérdidas ascienden a los 25 mil, 30 mil pesos mensuales, así que ahora que este apoyo de 5 mil pesos (mensuales) pues sí me ayuda, pero no abarca… Se perdieron dos trabajos, teníamos la intención de ampliar y hacer otras cosas aquí en la casa y ya no se pudo. Sí nos ha detenido mucho”, explica Fernando.