En 37 días se compró medicina que UNOPS no adquirió en 10 meses: Salud

En 37 días, el gobierno federal logró adquirir los medicamentos que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no pudo conseguir en 10 meses, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que el gobierno federal implementó un plan B, luego de que la UNOPS no pudo comprar 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación por razones como que los proveedores no cumplían con los requisitos mínimos en la evaluación técnica, ofertas de precios no razonables y las de empresas inhabilitadas en el país.

Del total de las mil 403 claves requeridas de medicamento, la UNOPS logró adquirir 693 y de los 631 materiales de curación necesarios, solo consiguió 345.

Ante ello, la UNOPS les planteó una solución, pero implicaba 45 días de compra y 15 días de contrato, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que salieran a comprar las 950 claves restantes.

“En 37 días, el sector logró adquirir, desde el gobierno federal, lo que al organismo internacional le tomó 10 meses”, dijo.

Explicó que el gobierno federal adquirió 950 claves, 639 de medicamentos y 311 material de curación, lo que representa en volumen mil 729 millones de piezas, entre 816 millones de medicamentos y 912 de material de curación.

Alcocer informó que el presupuesto para la compra sectorial era de 38 mil 727 millones, pero se logró adquirir con 31 mil 547 millones de pesos y ahorrar 7 mil 180 millones de pesos.

Explicó que solo en 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de material requerido, el precio conseguido por el gobierno federal, para complementar la demanda, estuvo por abajo del precio pagado por la oficina y se pudo ahorrar 290 millones de pesos.

Ya se tiene abasto de medicamentos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque tomó tiempo, debido al cambio en la forma de adquisición, ya se tiene abasto de medicamentos para “garantizar el derecho a la salud“.

Explicó que antes no solo se compraban caros los medicamentos, sino que eran de mala calidad e incluso adulterados; por lo que ahora se adquirieron en el extranjero y otros en el país.

“Era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente… Era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción”, comentó.

Señaló que, con la nueva forma de abasto de medicamentos, se ha generado ahorros importantísimos para la Hacienda pública.

“No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos”, comentó.