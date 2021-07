Salud responderá por inacción en vacuna a personas con discapacidad

La Secretaría de Salud deberá argumentar ante un juez el por qué no ha vacunado de manera prioritaria a personas con discapacidad en México, tras no contemplar a esta población en las actuales etapas de vacunación.

Esto, como resultado de una batalla legal iniciada por 50 familias y personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

Fuentes la Defensoría y familiares señalaron a Animal Político que el recurso legal podría resolverse la próxima semana, pues buscan que se otorgue una suspensión de plano, para registrar y vacunar de forma inmediata a personas con discapacidad, así como establecer mecanismos y protocolos que ya no excluyan ni discriminen a este sector.

Esto, mientras que las poblaciones mayores de 30 años ya están recibiendo las dosis, y las mayores de 18 ya pueden registrarse en la plataforma oficial.

Hospitalización y negativas

Alex Galindo acaba de salir este jueves 8 de julio del hospital, estuvo en terapia intensiva tras enfermar de COVID-19 en la ciudad de Querétaro. Antes de enfermar, el joven de 29 años —quien vive con síndrome de Down— intentó junto con su madre recibir la vacuna contra el virus, pero le fue negada.

El 4 de enero de este año, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, había dicho que por tener inmunosupresión, las personas con síndrome de Down mayores de 16 años podrían ser vacunadas contra COVID-19 de manera prioritaria.

Seis meses después, nada ha cambiado en la estrategia nacional de vacunación.

Alex, en su caso, batalló hasta para obtener el diagnóstico y hospitalización por COVID, pues su familia tuvo que llevarlo dos veces, para ser atendido.

“Esto ha sido toda la vida, (las personas con discapacidad) nunca han sido tomadas en cuenta”, lamenta su madre Gabriela Galindo, quien pudo visitar a Alex en el hospital para apoyarlo en su recuperación.

La familia de Alex calcula que el costo por 10 días de hospitalización ronda el millón de pesos, pero afortunadamente contaban con un seguro de gastos médicos que les permitió darle atención y tratamiento contra la enfermedad.

Daniel Enrique Lopez Azuara, quien vive con síndrome de Lennox Gastaut —una condición que genera crisis epilépticas — está por cumplir los 30 años en agosto, pero debe esperar fecha de vacunación en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, pues aunque su madre intentó vacunarlo por ser una persona con discapacidad se le negó.

“‘No tenemos instrucciones de vacunar a personas con discapacidad’ fue lo que nos dijeron después de traernos de puerta en puerta y de una sede a otra”, cuenta Amanda Azuara.

El rechazo, el estrés, y la multitud de personas esperando ser vacunadas son factores que estresan a Daniel, y que pueden generarle crisis epilépticas, por lo que su madre desistió después de dos intentos.

“Las aglomeraciones hasta le provocan agresividad, él llegó muy enojado al lugar, y después de traernos de puerta en puerta hasta soltó groserías, dijo “ya a la chingada, ya me quiero ir a oír mi música’. Yo me di por vencida”, cuenta Amanda en entrevista.

Sin embargo, también es de la familias que mediante un amparo buscan que se vacune prioritariamente a personas con discapacidad, recurso que esperan se resuelva la próxima semana.

José Ramón Chávez Muñiz tiene 22 años y vive con síndrome de Down. Su abuela, Lydia Domínguez, dice que ha sabido entender la vida en pandemia y los cuidados para prevenir el COVID.

También entendió el “no rotundo” que le dieron a él y a su papá cuando lo intentaron vacunar en una de las sedes de la Ciudad de México. De hecho, su padre intentó cederle la dosis pero también se lo negaron.

“Se cuida de no saludar, de no abrazar a nadie, ha sido más responsable incluso que sus hermanos. Hasta nos grita ‘¡virus!’ y ha tomado conciencia de que hay algo, pero no capta la magnitud del virus”, cuenta Lydia.

José Ramón ya pudo registrarse en la plataforma de la Secretaría de Salud, sin embargo tampoco tiene fecha (ni prioridad) para recibir la dosis en México, que ya vive su tercera ola de contagios, según reconoció la propia dependencia.

“Cualquier gripe le pega, es vulnerable y tiene 22 años, su hermana ya lo registró, pero de aquí a que le toque la vacuna quién sabe cuando va a ser”, lamenta su abuela.

El subsecretario López-Gatell dijo el pasado 8 de junio que estaban “próximos a anunciar” el registro accesible para personas con discapacidad en el portal mivacuna.salud.gob.mx, un mes después, la página sigue sin accesibilidad para este grupo poblacional.

Aún no está abierto el registro en el portal #MiVacuna para las personas con discapacidad, pero la @SSalud_mx informó que se harán ajustes a la plataforma para conocer los tipos de discapacidades y la cantidad de vacunas que se requieren. pic.twitter.com/NahZ5pCj30 — Animal Político (@Pajaropolitico) June 9, 2021

En ese momento, la Secretaría argumentó que se requería hacer un “análisis específico” para saber qué tipos de discapacidades son con las que viven casi 4.4 millones de personas, ahora deben argumentar legalmente por qué el plan sigue en suspenso.