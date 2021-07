Tenemos una sociedad cansada, ni en semáforo rojo habrá cierres: Gatell

Durante la tercera ola de COVID-19 en México, incluso cuando una entidad pase a semáforo rojo, ya no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades, aseguró este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como los significó el inicio de la jornada nacional de sana distancia ya que la perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no sólo en México, sino en el mundo, declaró.

“Tenemos una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que lo que era en febrero de 2020 (…) No olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica, tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo”.

En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el pasado 15 de junio se prestó ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología de semáforo de riesgo COVID, en el que rojo ya no implica cierres absolutos y que la educación no será sujeta a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo.

López Gatell aseguró que la mortalidad y la gravedad de la enfermedad se redujeron como producto de la vacunación y una amplia cobertura en las personas de mayor riesgo.

Aunque la situación sea distinta en este sentido, no quiere decir que deban abandonarse las medidas de mitigación para evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, destacó.

En la tercera ola de contagios, dijo, el 97% de los hospitalizados son personas menores de 52 años que no se aplicaron la vacuna.

Por lo que el funcionario lanzó un llamado urgente a los jóvenes del país a cuidarse y a no temerle a la vacuna contra la COVID.

Se esperaba que el viernes 16 de julio, la Secretaría de Salud presentara el Semáforo de Riesgo COVID que regirá del 19 de julio al 2 de agosto, pero no lo presentó.