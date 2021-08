'Tengo otros datos': AMLO rechaza datos del Coneval sobre pobreza

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el aumento de la pobreza en el país, reportado por el Coneval en el informe Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2018 y 2020, es producto de la crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19, y que él tiene otros datos.

En conferencia de prensa, el mandatario no aceptó los resultados de los indicadores de pobreza porque, dijo, la gente está recibiendo más apoyos y aún con la pandemia tienen para su consumo básico.

“Es producto de la crisis sanitaria, de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores.

“No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aun con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante”, dijo.

La caída de la economía fue producto de la crisis sanitaria que afectó a ciertos sectores, algo que hace casi 100 años no sucedía, señaló @lopezobrador_ y dijo que el pronóstico de crecimiento para este 2021 es de 6.3%. pic.twitter.com/t9HT9x4u9D — Animal Político (@Pajaropolitico) August 6, 2021

López Obrador indicó que la economía cayó 8.5% -algo que no sucedía, dijo, desde hace casi 100 años- y que le pegó “muy fuerte” a los sectores de turismo, restaurantes, comercio e industria; indicó que el único sector que resistió fue el agropecuario, el cual creció 2%.

Sin embargo, aseguró que el país ya está en una “recuperación extraordinaria, excepcional” y pronosticó que este año crecerá más allá del 6%.

Detalló que en su gobierno no se ha devaluado el peso, sino que se ha “apreciado” con relación al dólar; aumentó el salario mínimo casi el 50% y que nunca se había destinado tanto para apoyar a los pobres.

El presidente afirmó que la política de bienestar que se está aplicando en su gobierno es el distintivo de la cuarta transformación porque nunca se había apoyado tanto a los pobres.

“Es que no se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía hace cerca de un siglo y no toman en cuenta lo que se está destinando apoyar a la gente”, comentó.

Ayer, el Coneval presentó el informe Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2018 y 2020, en el que señaló que en 2020 hubo un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en México, en comparación con 2018, con lo que aumentó del 41.9% al 43.9% el total de la población en esta condición.

Explicó que mientras que hace tres años había 51.9 millones de personas en pobreza, el año pasado sumaron 55.7 millones.

El porcentaje de población en situación de pobreza extrema también aumentó de 7% a 8.5%, lo cual significó un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas en dos años; o sea, 2.1 millones más.