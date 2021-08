Anaya reta a AMLO: Me presento a declarar si acuden tus hermanos

Ricardo Anaya propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que él se presenta a la audiencia, que tiene este jueves en el Reclusorio Norte, si también citan a sus hermanos Pío y Martín Jesús, quienes fueron grabados recibiendo dinero de David León.

A través de un video reto al presidente Andrés Manuel López Obrador a que sus hermanos acudan el mismo día, a la misma hora, con el mismo juez y que se les den el mismo trato.

“Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera”, dijo.

Anaya le recordó al presidente que hay videos de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo.

“De ellos hay videos recibiendo dinero en efectivo, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?”.

Ante el reto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al excandidato presidencial de “chueco e hipócrita”; aseguró que no se persigue a nadie y que de manera mañosa le echa la culpa para buscar protección.

“Que él haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasas es chueco e hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ello. De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección”, dijo.

Pidió a la Fiscalía que dé a conocer por qué es el citatorio de Anaya para que deje de echarle la culpa y que él no quede como autoritario.

“Ojalá que la fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio de Anaya para que no quede en especulación y va a seguir echando la culpa a mí. Si la fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo para que se transparente el proceso”, señaló en su conferencia mañanera.

El 24 de mayo, Animal Político informó que la FGR acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.

Si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.