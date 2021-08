CJNG amenaza a medios por apoyar a civiles armados de Michoacán

A través de un video, un hombre que dijo ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, lanzó una advertencia a los medios de comunicación que hubieran ‘apoyado’ al movimiento Pueblos Unidos, de Michoacán.

En el video grabado por supuestos integrantes del cártel y publicado en Twitter, quien se identificó como Oseguera Cervantes le habló directamente al noticiero Milenio y a la conductora Azucena Uresti, a quienes acusó de recibir dinero de grupos de autodefensa.

“No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente porque les están agarrando dinero a las autodefensas, bueno que así se hacen llamar El Abuelo, las Viagras e Hipólito Mora que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas”.

Definió a los Pueblos Unidos como ‘cobra cuotas’, secuestradores y extorsionadores, quienes mandan a hacer armamento a un precio de alrededor de 100 mil dólares, “que es incompetente para cualquier autodefensa”.

Pueblos Unidos es un grupo de civiles armados oriundos de Michoacán, que se han popularizado bajo la etiqueta de autodefensas y se dedican a vigilar los municipios de la entidad, en especial donde está presente el crimen organizado.

Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’, solicitó a Milenio y a los medios de comunicación ‘ser parejos’, no ladearse hacia un solo lado y no acarrear con problemas ‘que no les corresponden’.

Amanazó a la conductora de Azucena por Milenio, Azucena Uresti:

“Pero esta señorita, bueno si se le puede llamar señorita a Azucena Uresti porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan detrás de ninguna televisora y noticiero para ganar dinero, lo cual hacia ellas mis respetos. Pero a ti, Azucena Uresti una cosa te hago saber: no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobra cuotas no extorsiono ni secuestro”.

El líder del CJNG aseguró que respeta la libertad de expresión, pero advirtió a los medios nacionales que no protegieran en sus noticias llamando autodefensas a Juan José ‘el Abuelo’ Álvarez Farias, a Hipólito Mora Chávez – exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán – y al cártel de los Viagras.

“Les reitero, sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Aquí a la orden, el señor Rubén Oseguera Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo”.

El pasado 6 de agosto, durante el noticiero de Azucena por Milenio, se reportó que un comando compuesto por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación había tenido un enfrentamiento con los autodefensas de Tepalcatepec, tras atacar a pobladores.

Según informó la conductora, Azucena Uresti, a raíz de ataques a habitantes del Puerto de las Cruces, en Michoacán, los autodefensas respondieron, tratando de evitar que el cártel irrumpiera en la cabecera municipal.

El ataque del cártel fue hecho con drones, y con armas de calibre 50 y de 20 milímetros, narraron integrantes del supuesto grupo de autodefensa.

Pueblos Unidos, civiles armados que vigilan sembradíos

Pueblos Unidos es un grupo de civiles armados que se encargan de hacer una ‘limpia de delincuentes para recobrar la paz y tranquilidad’ en los municipios de Michoacán, contó uno de sus integrantes a Animal Político.

“Nosotros no somos de ningún cártel, ni autodefensas; somos pueblos que se unieron para hacer el trabajo que las autoridades no han hecho”, señala; “somos campesinos, agricultores, ciudadanos normales que ya no queremos vivir bajo el yugo de la delincuencia”.

Afirma que Pueblos Unidos es financiado por cada uno de los integrantes de ese movimiento; mientras unos patrullan, otros se van a trabajar y se turnan todos los días.

Están presentes en municipios de Tierra Caliente, como Pátzcuaro, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Taretan y Salvador Escalante.

“Les decimos a los delincuentes que hay en Pátzcuaro, que mejor se vayan, pues la limpia ha llegado”, dice el representante de esa lucha civil armada.