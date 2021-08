Regreso a clases: “Si hay que llevarlos o no, hay que comprar útiles”

El ascenso y descenso de usuarios en el metro Pino Suárez fue constante durante toda la mañana de ayer sábado, nueve días previos al regreso a clases. Para el mediodía, y a pesar de la permanente llovizna que se registró desde las primeras horas del día, cientos de personas salieron y ocuparon las banquetas rumbo al Zócalo.

A medio camino, en la calle de Mesones, algunas de ellas hicieron un alto. Entre puestos instalados en las banquetas que estaban cubiertos con plásticos para que la mercancía no se mojara, comenzaron a buscar los materiales que en las escuelas les solicitaron para el regreso a clases este lunes 30 de agosto.

Algunos de ellos llevaban impresas las listas que debían surtir, otros de memoria sabían qué buscaba y unos más acudieron solo a comparar precios.

“La maestra todavía no nos dice cómo va a estar, si hay que llevarlos o van a seguir a la distancia, de por sí, sea como sea, van a necesitar dónde escribir y sus colores, las tijeras y eso que se ocupa, por eso venimos a prevenirnos y comprar un poquito de la lista que mandó la maestra”, comentó la señora Rosa quien recorrió los puestos y locales buscando los mejores precios.

Su hijo, dijo, pasará a segundo año de primaria. Por la pandemia no ha conocido su escuela y no ha visto a sus compañeritos salvo a través de la computadora.

¿Usted enviará a su hijo a la escuela presencial?, se le preguntó.

“Pues ora sí que a mí me da un poquito de pendiente, pero si dicen que hay que llevarlos yo lo voy a llevar porque si veo que no está aprendiendo como debe ser”, explicó la mujer.

Valvina Jiménez acompañó a sus hijos a comprar algunos materiales, principalmente cuadernos.

Mientras los esperaba, comentó que sus hijos compraban para surtir la papelería que tienen en la colonia donde viven y no para sus nietos porque aún no saben si van a volver, o no, a la escuela presencial.

“Yo digo que sí ya deben regresar porque en la casa no es lo mismo y de todas maneras el contagio está en donde quiera y ellos encerrados no pueden estar, mejor que estén en la escuela”, opinó la mujer.

“Se distraen, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que estar con el maestro”.

De acuerdo a lo que ha informado la SEP, para el ciclo escolar 2021-2022 próximo a iniciar, no es requisito que los papás surtan la totalidad de las listas de útiles escolares, incluso, tampoco deberán adquirir los uniformes pues se permitirá que los niños y niñas asistan con ropa informal o “de calle”, como comúnmente se le llama.

Aún así, en el segundo día de venta formal de venta de útiles rumbo al regreso a clases, cientos de personas acudieron con sus bolsas de tela y carritos plegables donde llevar los útiles escolares.

“La escuela decidió que no van a volver presencial y serán clases en línea”, comentó Verónica, madre de familia que en compañía de sus dos hijas acudió a surtir la lista de materiales.

“Para mi está perfecto que sigan las clases virtuales, si nos hubieran dicho que eran clases presenciales seguramente no las hubiera enviado (…) la maestra nos mandó la lista y pues ya venimos para estar listos para las clases”.

Abigail es mamá de un niño que está listo para seguir con su primera incursión académica pues este año pasará a tercer año del jardín de niños.

Con emoción su mamá acudió a la plaza de útiles escolares ubicada en la calle de Mesones. Llevó impresa la lista de útiles escolares y un marcador rosa con el que iba señalando qué ya había comprado y cuáles eran los pendientes.

“No, no van a ir a la escuela, se decidió que será en formato híbrido”, compartió la madre de familia, “ahorita primero van a entrar en línea tres meses y en enero dependiendo de cómo esté la situación (de la pandemia) es que se decidirá si entrarán de forma presencial… mientras tanto creo que nada más van a ir una vez a la semana”.

Para Abigail la decisión que tomaron en el jardín de niños a donde estudia su hijo es acertada: un regreso gradual y seguro.

“Yo digo que así está bien y así ya no se atrasan más, están al corriente de sus clases y también conviven con sus amigos de alguna manera -aunque sea una vez a la semana- y no estén tan aislados”, agregó.

Según contó su pequeño hijo está feliz de volver a la escuela y poder ver a sus amigos.

“Aunque van a trabajar desde casa la miss nos pidió que compráramos todo el material que les pidieron, por eso venimos de una vez a surtir la lista”, subrayó.

“Estamos optimistas”

Oficialmente este fin de semana comenzó la temperada de venta de útiles escolares y aunque durante toda la jornada se vio el ir y venir permanente de padres de familia que se dieron cita en el corredor de Mesones, los vendedores de útiles escolares afirmaron que las ventas están muy bajas.

“A la baja, las ventas están totalmente a la baja, los mayoristas no vinieron, ahorita los que vienen es por menudeo y nosotros no vivimos del menudeo porque no nos sale”, refirió Hugo Enrique, vendedor de cuadernos y otros materiales.

“Estamos como a un 80% a la baja. Ayer fue el primer día por cierre de temporada porque se supone que entran el 30 (de agosto) así que solo tenemos de aquí al 30 y la primera quincena de septiembre si bien nos va”.

Desde hace 25 años, Agustín Avilés se dedica a la venta de hojas de colores y diseño. Su local está justo en el centro del mercado de papelerías de la calle de Mesones.

En entrevista, el hombre coincidió con otros comerciantes: las ventas están muy bajas, aunque tienen confianza que conforme pasan los días mejoren.

Este año, al menos, le fue posible abrir su local porque hace un año, dada la emergencia sanitaria por COVID, la plaza donde está su local tuvo que permanecer cerrada.

“La hemos pasado difícil porque uno finalmente tiene que mantener la nómina que uno trae, yo por ejemplo, tenía 14 empleados y ahorita nada más tengo 8, fui cortando mi costo operativo y ahorita que ya empezó la venta me falta personal pero no tengo para pagarles”, contó.

“Estoy optimista porque esto ya está empezando, la calle de Mesones ya empieza a tener esa vida, esa chispa que le faltaban. Ya empezó la demanda de artículos escolares y esperemos que también tengan demanda los que venden uniformes, calzado porque ha sido castigado el ramo por ya aproximadamente 18 meses y bueno, ya necesitábamos que los padres de familia salieran a comprar uniformes y útiles escolares que finalmente es la base de nuestra venta”.