Crisis en el TEPJF no está superada, no han mostrado rectitud: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con el nombramiento de un presidente interino en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no está superada la crisis en el organismo y pidió una renovación “tajante”.

En conferencia de prensa, señaló que el Tribunal Electoral no ha demostrado actuar con rectitud, por lo que está decepcionado y no le tiene confianza.

Reiteró que es necesario la renovación porque hay mucha hipocresía, y que la democracia debe estar en “manos de gente incorruptible, honesta”.

“No, no está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas.

“Ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo. Entonces ya nos les tengo confianza, lo mejor es una renovación porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta”, señaló.

Al ser cuestionado sobre la declaración del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de que la crisis en el Tribunal Electoral estaba superada con el nombramiento del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente interino, señaló que no estaba de acuerdo.

“No, no coincido. Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante tanto en el INE como en el Tribunal”, dijo.

El presidente señala que el @TEPJF_informa "no ha demostrado actuar con rectitud", y dice que como prueba está la cancelación, "bajo consigna", de las candidaturas en Michoacán y Guerrero durante el pasado proceso electoral. pic.twitter.com/SV9U3Gt6xP — Animal Político (@Pajaropolitico) August 10, 2021

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue nombrado presidente, por ministerio de ley, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras las renuncias de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez.

El organismo informó, la madrugada de este martes, que el nuevo titular permanecerá en el cargo hasta el 1 de septiembre.