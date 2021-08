Distribuidores de Gas LP realizan paro por aplicación de precios máximos

Distribuidores de gas LP de al menos 9 estados del país (Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Veraruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos) realizan un paro contra la aplicación de precios máximos impuesta por el gobierno federal.

El Gremio Gasero difundió un comunicado en el que señala que, con base en una reunión realizada con distintas agrupaciones, se “hace la invitación de no salir a laborar el día de mañana martes 3 de agosto de 2021, debido a que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor”.

En entrevista con Milenio, la Unión de Gaseros del Valle de México dijo que realizan la suspensión porque “no tenemos ningún margen el cual nos permita seguir realizando nuestras actividades cotidianas, ese es el problema”.

El presidente de la Unión, José Adrián Rodríguez, indicó que el paro será indefinido “ante la fijación de precios máximos del combustible”.

Rodríguez explicó que los distribuidores de gas LP en autotanque son independientes, es decir, el 80% de los autotanques no pertenecen al parque vehicular de empresas, por lo que se quedaron sin margen para continuar operando.

El dirigente indicó que el plazo del paro y su extensión a otras entidades dependerá de las autoridades energéticas.

“Desafortunadamente la Secretaría de Energía no nos ha querido recibido y no hemos tenido respuesta por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), nos sentimos muy incómodos porque no hemos tenido una respuesta ya sea favorable o desfavorable”, detalló.

Afirmó que el paro no permitirá que se detengan las actividades prioritarias como en centros de salud, áreas COVID-19, atención a la mujer y de adultos mayores.

El pasado 28 de julio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que, en caso de establecer precios máximos al gas LP como hizo la Sener a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar “desabasto o escasez”.

Con información de Milenio Noticias