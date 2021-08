Encinas y Monreal se enfrentan por desafuero de Huerta en extraordinario

El subsecretario de Derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reclamó públicamente a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, que se haya retirado del periodo extraordinario de sesiones la discusión sobre el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual contra menores de edad.

En su participación en el foro ‘Hacia los 10 años de la Ley Contra la Trata de Personas’, organizado por el Senado, Encinas lamentó la decisión de la Comisión Permanente.

Lamento que se haya excluído de este periodo extraordinario de sesiones del @senadomexicano el desafuero del diputado Saul Huerta Corona, acusado de abuso sexual a menores #ForoTratadePersonas — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 2, 2021

“Lamentamos mucho que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa porque debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de de prácticas, mas desde el servicio publico”, dijo el subsecretario durante el foro.

En tanto, Ricardo Monreal respondió que no le aceptaba el reclamo, pues se trata de “tiempos del Congreso”, e incluso le pidió respetar este proceso.

“No le acepto su reclamo, son tiempos del Congreso. Mañana se reúne la comisión, no va a haber impunidad en el Congreso, seguramente va a resolver, solo no sobre el caso que usted planteó, sino hay otros dos casos”, expuso.

El senador @RicardoMonrealA aseguró a @A_Encinas_R que Saúl Huerta no quedará impune

(Hubo muchas fallas de señal, de cayó por un momento, pero sólo así se escucha lo que responde Monreal) pic.twitter.com/IAmdamiJ0u — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 2, 2021

Monreal afirmó incluso que este 3 de agosto se planteará un nuevo periodo extraordinario para tratar tres casos de desafuero, donde se incluye a Saúl Huerta; Mauricio Toledo; acusado de enriquecimiento ilícito; y el de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos.

“Le doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie, le aseguro, de nueva cuenta le doy mi palabra que nosotros no encubriremos a nadie, ese no es nuestro propósito, cuidamos la ley, la presunción de inocencia y actuamos en consecuencia”, sostuvo el coordinador de los senadores morenistas, quien calculó entre 8 y 9 días para tratar este caso.