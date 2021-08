Escuelas 'cierran la puerta' a clases o asesorías virtuales; alumnos deben presentarse, notifican

Desde que la SEP anunció formalmente el regreso a las clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, padres y maestros trabajaron para encontrar soluciones que les dieran tranquilidad y no arriesgaran a los estudiantes. En distintas escuelas se consultó a los padres de familia y se propuso un modelo híbrido, sin embargo, a dos días del inicio de clases, directores y maestras han notificado a los padres de familia que no habrá clases ni asesorías virtuales y que los menores deben presentarse a las escuelas, de no hacerlo, solo tendrán el apoyo de Aprende en Casa.

Daniela tiene dos hijos: una joven que entrará a secundaria y un niño que cursará el cuarto año de primaria. Vive en la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde que se suspendieron las clases presenciales, sus hijos han seguido su educación a través de las clases por internet que sus maestras les daban y que consistían en asesorías de una hora -aproximadamente- dos veces por semana. El resto de los días debían contestar guías y resolver ejercicios que la docente enviaba a través de un grupo de Whatsapp.

En casa, por temor al virus, las salidas, fiestas y viajes quedaron suspendidos en su totalidad. Daniela, quien tiene una cocina económica, cuenta que ante el temor de que sus hijos se contagiaran los ha cuidado en extremo, por lo que hace 15 días, cuando de las escuelas de sus hijos le enviaron una encuesta para conocer qué modelo de clases prefería (virtual o presencial), ella se tranquilizó porque podía elegir y había oportunidad para seguir cuidando a sus hijos en casa.

Sin embargo, en una junta virtual este viernes 27 de agosto, las cosas cambiaron totalmente: las clases serán presenciales, sí o sí.

“Tuvimos junta con la maestra y ahora resulta que ya no se tendrá el modelo de clases virtuales y presenciales, nos dijeron que tenemos que llevarlos a la escuela presencial y que si no van que vean el Aprende en Casa en la televisión, pero que los maestros no les van a dar asesorías o alguna clase para resolver dudas”, cuenta la madre de familia.

“Si de por sí siento que no han aprendido mucho pues ahora no queda de otra que llevarlos… es un riesgo, pero ¿qué hago?”.

Según compartió la mujer, “el plan” que diseñó la primaria en donde estudia su hijo es que darán clases todos los días pero que lunes y miércoles irán los alumnos que tengan un número de lista par, el martes y jueves los números impares. Los viernes se darán clases a los alumnos que tengan mayor rezago educativo.

Los papás deben coordinarse para hacer guardias presenciales en el colegio para apoyar en los filtros sanitarios -en la entrada y salida-, deberán comprar la lista de útiles completa y el horario de clase está por definirse porque no se cubrirán las horas que comúnmente se impartían.

“Al menos sí dijeron que los uniformes no son obligatorios, así como dijo la SEP, pero que solo las primeras dos semanas, ya luego sí vamos a tener que llevarlos uniformados”, detalla.

En primaria escuela Heroicos Cadetes, en la alcaldía Iztacalco, a Beatriz le pasó lo mismo.

Días atrás recibió una pequeña encuesta en la que se le preguntaba si optaba por las clases presenciales o en casa para su hijo que cursará el tercer grado. Inmediatamente eligió el modelo virtual porque considera que volver a las clases presenciales es muy arriesgado.

“Hasta el día de ayer (jueves) tenía entendido que habría un sistema híbrido de quienes optaran por estar en casa y tomar clases en línea lo podrían hacer igual que quienes tuvieran necesidad de que sus hijos se presentarán en la escuela, pero hoy (viernes) nos convocaron a una reunión y la posición de las autoridades fue totalmente diferente: o van a la escuela, o van a la escuela, manejándolo voluntario porque si no asistes no hay clases en línea y solo habrá el Aprende en Casa”, reclamó la madre de familia.

“Creo que es una situación negligente porque al final del día no están dando los insumos como para los cuidados y evidentemente, cómo muchas ocasiones, tenemos que absorberlo los padres de familia. Nos están restringiendo la parte de la educación por querer salvaguardar nuestra salud y la defensa de la SEP es ‘yo no te estoy negando la educación, si tú no quieres llevar a tu hijo es otra cosa”’.

En la primaria Laos, en la alcaldía Benito Juárez y donde la niña de Samanta estudia tampoco hay un protocolo que seguir. Hace unos días cuando tuvieron junta con el director de la escuela se informó a los padres de familia que no hay posibilidad de dar clases presenciales y virtuales, pues la instrucción es estar desde ya en los salones de clases.

Entendiendo que no todos los papás estarían de acuerdo con ello se les ofreció que quienes decidieran no enviar a sus hijos al colegio podrían recibir guías para que contestaran en casa, sin embargo, subrayó Samanta, les aclararon que los maestros no las revisarían ni corregirían. De hecho, no habría ninguna posibilidad para que tuvieran alguna asesoría alguna vez a la semana para dar seguimiento al avance.

“En nuestro caso decidimos que mi hija no vuelva a las clases presenciales por lo que vamos a estar trabajando con las guías y tendremos que apoyarnos en clases particulares, principalmente de matemáticas, lengua materna y el inglés”, comparte la madre de familia.

“Nos dieron un protocolo que no es un protocolo porque las acciones están más enfocadas en lo que nosotros tenemos que hacer desde casa, lo cual me parece perfecto por la parte de corresponsabilidad que debe haber, pero a nivel escuela no hay una estructura de qué se va a hacer y eso por supuesto que nos preocupa, no queremos exponer a nuestra hija”, reprochó la madre de familia.

Entre fugas de agua y plagas de ratones

“Hasta hoy la indicación es que aún no haya niños tenemos que estar ahí en la escuela”, dice la maestra Sofía, quien pidió así ser identificada.

“Nos mencionan que, aunque los padres nos pidan que sigamos de manera virtual, mientras la autoridad no lo mande por escrito nosotros tenemos que regresar porque esa es la indicación estemos en las condiciones que estemos”.

Ella trabaja en el jardín de niños Concepción Sierra Lanz Duret, en la alcaldía Gustavo A. Madero y la única certeza que tiene de cara al regreso a clases es que el lunes debe presentarse. Al momento se desconoce si la plaga de ratones que hallaron cuando fueron convocados a limpiar la escuela ha sido controlada o si por fin la alcaldía o la autoridad educativa resolvió la fuga de agua que está a mitad del patio principal.

“En el caso de mi escuela cuenta con una tubería con una fuga que realmente solo fue parchada por la delegación. Nos comentaron que no había el recurso por parte de la delegación para cubrir el cambio de tubería y nos pidieron que notificáramos a las autoridades porque la delegación no lo puede cubrir”, explica la docente.

“Se notifica a nuestra dirección operativa que (a su vez) notifica a la autoridad educativa y la respuesta es convoquen a los padres de familia y vean si ellos lo pueden solventar con apoyos propios”.

Al igual que otros testimonios recabados por Animal Político, la maestra expresó su preocupación sobre qué pasará con sus alumnos que no vuelvan a la escuela presencial.

En las reuniones que sostuvieron toda la semana pasada para planear la vuelta al colegio esta fue una de las dudas que más se manifestaron por parte de los docentes, pero en ningún momento se dio respuesta a la misma.

“Creemos que los niños que se van a quedar en casa son aquellos que estuvieron cubriendo con nosotros la jornada virtual en el ciclo anterior y bueno, nuestra preocupación de qué va a pasar con los que no van a asistir porque en mi zona la indicación es esa: ‘hay que asistir, aunque sólo haya un niño y tenemos que asistir todas las docentes’”.

Aunque por las noticias y comentarios con otras maestras ha escuchado la posibilidad de que hubiera un modelo de atención híbrido, dice Sofía que de momento desconoce qué vaya a pasar más adelante pues el jardín de niños donde trabaja no cuenta ni siquiera con línea telefónica.

Si las autoridades educativas del país pensaban impulsar el regreso a clases presenciales, opinó la docente, desde julio -cuando confluyeron el ciclo escolar pasado- se debió trabajar de la mano con los maestros para delinear un protocolo que les diera las herramientas para que tuvieran tiempo de prepararse y preparar los espacios donde se darían las clases.

El 16 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo 02/03/20 en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenderían las clases presenciales del 23 de marzo al 17 de abril a fin de proteger a los estudiantes y sus familias del COVID-19. Hacía apenas dos semanas -el 28 de febrero- se había detectado el primer caso positivo del virus en el país por lo que se decidió adelantar una semana las vacaciones de Semana Santa.

En aquellos días nadie habría imaginado que la suspensión de clases se prolongaría tanto. Los estudiantes debieron concluir el ciclo escolar 2019-2020 gracias a clases en televisión y asesorías virtuales y tomar todo el ciclo 2020-2021 de la misma manera: en casa y con apoyo de sus padres.

Desde el 23 de marzo del 2020 han pasado 75 semanas y este lunes, entre dudas e incertidumbre, las escuelas públicas del país volverán a abrir sus puertas para dar inicio formal al ciclo escolar 2021-2022.