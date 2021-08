Estudiantes regresan a clases presenciales; padres de familia cuestionan retorno a las aulas

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan hoy a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022. Entre caretas, cubrebocas, gel antibacterial y filas, alumnos ingresan a escuelas, públicas y privadas, tras varios meses de clases virtuales.

En México, no había clases presenciales desde marzo de 2020, cuando se declaró emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19; el retorno a las aulas se da aún cuando se registra la tercera ola de contagios.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementa un Protocolo Sanitario para el regreso a clases; sin embargo, afuera de las escuelas los padres de familia aún cuestionan las medidas aplicadas por las autoridades y la posibilidad de contagios de los menores.

Padres de familia de la Secundaria #18, en la colonia Roma, encararon a un profesor, durante el ingreso de estudiantes, confirmó Animal Político durante un recorrido por escuelas.

Madres y padres cuestionaron sobre cómo confirmarán que se aplican las medidas sanitarias y cómo sabrán si algún estudiante tiene familiares enfermos de coronavirus y puede contagiar a otro alumno.

"El problema aquí son las autoridades", responden los maestros a las madres y padres presentes, quienes reclaman sobre la negativa de dar clases virtuales: "son la vida de nuestros hijos las que están en juego". 📽️: Lizeth Ovando. pic.twitter.com/x3yAdMRE0a — Animal Político (@Pajaropolitico) August 30, 2021

Tras ir a dejar a su hijo que cursa el segundo grado de secundaria, la señora Elba Márquez indicó que en esta escuela los niños vinieron obligatoriamente porque no les dieron opción de clases a distancia.

Explicó que hoy citaron al 70% de la población estudiantil, cuyos apellidos empiezan de la A a la M y la próxima semana acudirán de la N a la Z, pero dice que desconocen cómo se aplica las medidas sanitarias y cuestionó que no haya clases virtuales.

“Es un regreso obligatorio, no como dijeron que es opcional. Yo lo veo como obligatorio porque nos dijeron que si no se presentan, en línea no habrá clases. Se les va a dar un cuadernillo y arréglense como puedan, eso no es justo ni correcto”, dijo.

Una madre que se opone al regreso a clases presenciales acusa que fue un "regreso obligatorio", contrario a lo que dijeron las autoridades. Cuestiona las medidas sanitarias que se seguirán en el interior de la escuela, "yo no sé si vengan niños contagiados". 📽️: @amormundi_. pic.twitter.com/IeX6O5KIoE — Animal Político (@Pajaropolitico) August 30, 2021

En la Secundaria técnica #14, Cinco de Mayo, ubicada en Ángel Urraza y avenida Coyoacán, comenzó el ingreso de estudiantes desde antes de las 7:00 de la mañana; sin embargo, los padres de familia reconocieron que llevaron a sus hijos con miedo por la pandemia.

Señalan que no hay más opciones porque igual, les dijeron que pueden quedarse en casa con la guía pero que nadie les dará seguimiento.

En esta secundaria se adoptó el modelo de que los alumnos irán una semana -la mitad de la matrícula- y otra semana la otra.

Más del 90% de las escuelas de la Ciudad de México ya están funcionando, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En todas las escuelas que se encuentran abiertas en la capital del país, se aplican las medidas sanitarias correspondientes para que las familias se sientas seguras ante el regreso a clases de los estudiantes, señaló Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

En la Ciudad de México se desplegó un operativo de seguridad con 6 mil 628 elementos de la policía preventiva,

En el estado de México, alumnos de la primaria “Revolución mexicana”, en Nezahualcóyotl, realizaron la primera ceremonia de inicio de clases.

En el patio de la escuela, estuvieron presentes padres de familia y aproximadamente 50 niños y niñas, quienes guardaron más de un metro de distancia y escucharon con atención las recomendaciones sanitarias y de convivencia

“Yo creo que a los niños les hacía falta venir a su escuela. Corremos riesgos porque estamos dentro de una pandemia que no se ha terminado y tenemos que aprender a vivir con ello y los niños también tiene que aprender a cuidarse”, dijo una madre de familia a Animal Político.

En esta escuela no habrá hora de recreo para evitar que deban ingerir alimentos; cada niño tiene su kit de limpieza y en este caso, la mitad de los niños y niñas estarán de 8:00 a 11:00 horas y la otra mitad de 12:00 a 15:00 horas.

#Edomex | En la primaria Revolución Mexicana, en Nezahualcóyotl, Edomex, asistirán en dos turnos para que no sea necesario consumir alimentos. Vanessa Cruz dice que decidió llevar a su hijo porque considera que el nivel educativo no es el mismo desde casa. 📽️: @im_samedi. pic.twitter.com/BoYrkB4dwv — Animal Político (@Pajaropolitico) August 30, 2021

En la escuela primaria Ruinas de Bonampak, Naucalpan, las maestras les dieron la bienvenida a los estudiantes, quienes aplaudieron el regreso a las aulas, mientras hacían fila en el patio.

Leticia Moreno, directora de la primaria, cuenta cómo se han preparado para este primer día de clases: “para mí es el inicio de clases más difícil”.

Jalisco con retorno “opcional”

En Jalisco el regreso a clases implica un retorno “opcional” para un millón 660 mil estudiantes de nivel básico. Una semana acudirá la mitad de niños a los planteles, la siguiente semana asistirá el resto.

Por esta razón muchos padres de familia decidieron regresar de manera presencial, pues ven difícil un nuevo curso y ellos mismos haciendo todas las materias con el menor.

Hoy, al ingreso de la escuela urbana #130 “Luis Pérez Verdia”, ubicada en Guadalajara, se escucha mucho la frase “con las dos manos”, en referencia a que el gel antibacterial abarque las manos de los menores y sobre todo se escucha el “te me cuidas mucho”. Esta es una de las 13 mil 415 escuelas en el estado.

“Ahora que dicen que no habrá nada en línea, que todo presencial y que te haces bolas con tus tareas menos, pues qué dices, pues que les vaya bien, que no se nos enfermen”, señala Karla, madre de tres estudiantes de nivel básico.

En entrevista con Animal Político reconoce que se siente nerviosa por la entrada a clases.

“No estamos todos vacunados, los niños pues son pequeños se puede quitar el cubrebocas, que el amiguito, que el abrazo. Ahorita ya llegó una niña a abrazar a la maestra y la maestra ¡Hola!, pues no quedamos que nada, que ni abrazos, ni compartir lápiz ni borrador”, comenta.

Agrega que el regreso a clases también lo hace porque “mis hijos ya no quieren prender la computadora, no querían salir de la casa, pues si para que aprendan, en línea no aprendieron casi nada”.

#Jalisco | El filtro sanitario en la primaria Luis Pérez Verdía, en Guadalajara: no hay toma de temperatura, ni tapete sanitizante, pero sí gel antibacterial. No hay formación, los alumnos pasan directo a salón. 📽️: @SiboneyFt. pic.twitter.com/05lpRfyKxX — Animal Político (@Pajaropolitico) August 30, 2021

Por su parte, Mariana, madre de familia de dos alumnos, se siente con “incertidumbre por el regreso a clases”, pero a su gusto “estuvo bien que regresarán”.

Quien no regresará a clases es el menor de la familia Salas, un estudiante de cuarto año de primaria. Su madre, Nancy, decidió solo llevarlo a la evaluación, pero después de esto no regresará a clases.

“Voy a esperar un poquito más, en octubre, para ver si ya puede ser (traerlo) a presencial” dice Nancy.

Parte de sus razones es que ella y su madre enfermaron por Covid-19. En el caso de su mamá enfermó gravemente. Después de unos meses, la señora fue diagnosticada con síndrome de Guillan Barrie, que ataca sus nervios y le impide hacer actividades con normalidad como caminar.

Un niño se puede contagiar, pero se le aísla: AMLO

“Estamos regresando a clases presenciales en el país, es un día muy importante; regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas y también particulares”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador; desde Palacio Nacional hizo un enlace virtual, por la ciudad de México y estados, para revisar cómo inició el ciclo escolar.

“Se hizo todo un esfuerzo, están participando maestras, maestros, padres de familia, autoridades municipales, gobernadores, la SEP, el sindicato de maestros, integrantes de escuelas particulares”, dijo en conferencia de prensa.

López Obrador reiteró que los menores pueden contagiarse, pero se les puede aislar y que está demostrado que hay tiene menos riesgos; añadió que todo el personal educativo está prácticamente vacunado.

"Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas del país y escuelas particulares", señala @lopezobrador_ y comenta sobre su hijo: "me tocó levantar a las 6 de la mañana a Jesús para que se fuera a la escuela".https://t.co/yR7H3KZbiK — Animal Político (@Pajaropolitico) August 30, 2021

Con información de Zedryk Raziel, Dalila Sarabia, Andrea Vega, Samedi Aguirre, Siboney Flores