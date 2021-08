Hay suficiente gas para abastecer todo el consumo del país: Energía

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país, luego de que distribuidores de gas LP de 9 estados realizan un paro contra la aplicación de precios máximos impuesta por el gobierno federal.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria aseguró que no hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional.

Indicó que el gobierno federal trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar.

Hay suficiente Gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país. No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad se hará todo lo que haga falta para evitar el desabasto de gas.

Destacó que en la Zona Metropolitana del Valle de México es donde los precios del gas LP son más altos.

Distribuidores de gas LP realizan paro

Distribuidores de gas LP de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos realizan un paro contra la aplicación de precios máximos.

El presidente de la Unión, José Adrián Rodríguez, indicó que el paro será indefinido “ante la fijación de precios máximos del combustible”.

“Desafortunadamente la Secretaría de Energía no nos ha querido recibido y no hemos tenido respuesta por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), nos sentimos muy incómodos porque no hemos tenido una respuesta ya sea favorable o desfavorable”, detalló.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció una regulación de precios máximos para el gas licuado de petróleo – mejor conocido como gas LP –, la cual cambiará semanalmente y variará según la región del país.

La tabla de los precios máximos aplicables será actualizada cada sábado y el inicio de la vigencia será el domingo, terminando hasta el sábado siguiente.