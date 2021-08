Inicia vacunación COVID de mayores de 18 años en Toluca. Conoce horarios y sedes

Los jóvenes de 18 a 29 años del municipio de Toluca serán vacunados contra COVID-19 a partir del sábado 28 de agosto y hasta el viernes 3 de septiembre.

Los jóvenes deben acudir con su formato de vacunación lleno, a excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que se acudirá́, y debe ser impreso.

El documento puede descargarse en la dirección https://mivacuna.salud.gob.mx.

Además, deben acudir con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio original para corroborar su residencia en Toluca.

Únicamente se vacunará a los habitantes de la capital mexiquenses, informaron autoridades del Estado de México.

Lee: Casos de COVID en menores de edad crecen 7 veces de mayo a julio; en un mes 634 ingresaron a hospital

El horario de atención será de 9:00 a 17:00 horas; el calendario para asistir a recibir la dosis es el siguiente:

Las cuatro sedes de vacunación y las fechas en que aplicarán la dosis son:

Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense: del sábado 28 de agosto al viernes 3 de septiembre.

Junta de Caminos del Estado de México: del sábado 28 de agosto al viernes 3 de septiembre.

Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca estará́ abierto del sábado 28 de agosto al miércoles 1 de septiembre.

Estadio Nemesio Diez, abrirá a partir del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre.

Durante la jornada también podrán vacunarse mujeres embarazadas mayores de edad con más de 9 semanas de gestación, residentes del municipio de Toluca, informaron autoridades mexiquenses en un comunicado.

Lee: Variante lambda de COVID llega a México; detectan primer caso en Colima

Pidieron a la población no pernoctar, no llegar de madrugada a los módulos y, en la medida de lo posible, tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud.