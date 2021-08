Magistrados electorales afianzan con Zaldívar la remoción de Vargas

Los cinco magistrados que depusieron a José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral federal sostuvieron este 5 de agosto una reunión privada con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que afianzaron la remoción de quien fuera titular de la Sala Superior.

El bloque opositor se anticipó al propio Vargas, quien reconoció que, a él, Zaldívar no le tomaba la llamada, y mucho menos lo había recibido, a diferencia del bloque de sus cinco compañeros.

Magistrados que participaron en la reunión en la SCJN afirmaron que Zaldívar fue cuidadoso en sus comentarios, pues estaba en puerta una controversia anunciada por Vargas para que la Suprema Corte se pronunciara sobre la legalidad de los actos en los que fue depuesto del cargo de presidente el pasado miércoles. La controversia llegó este 5 de agosto a la SCJN por la tarde.

Sin embargo, precisaron las fuentes, Zaldívar —quien también es titular del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo que vigila la conducta de los jueces federales— dejó claro que respetaba la posición mayoritaria de los magistrados, dado que el Tribunal Electoral es un órgano autónomo del Poder Judicial, lo que fue interpretado como un espaldarazo a la decisión de destituir a Vargas.

En la reunión, no obstante, el ministro Zaldívar también expresó su rechazo al nombramiento del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como sustituto en la presidencia del órgano jurisdiccional electoral, relataron las fuentes consultadas.

La posición de Zaldívar respecto de Rodríguez está influenciada en gran parte por el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el magistrado electoral, a quien el mandatario acusó de insultarlo en una publicación de redes sociales que, sin embargo, nunca existió.

El ministro Zaldívar pidió al grupo de los 5 que ambas partes conciliaran un acuerdo que permitiera a Vargas renunciar primero al cargo de presidente y así, en una votación del Pleno, elegir a su sustituto, una ruta prevista en la normatividad del TEPJF.

“Lo único que es firme es que Vargas ya no es presidente del Tribunal, la remoción es firme; los demás aspectos siguen en análisis. El ministro respeta la decisión por independencia y autonomía, pero no puede pronunciarse por la controversia que presentaría Vargas, para no contaminar el proceso. Pidió que al interior construyamos lo más conveniente para el país”, señaló uno de los participantes en la reunión con Zaldívar.

Fuentes del Tribunal Electoral afirmaron que tanto Zaldívar como el presidente López Obrador estaban de acuerdo con la remoción de Vargas, pero con miras a que su reemplazo fuese la magistrada Janine Otálora, quien ya había sido presidenta de la Sala Superior y es percibida como políticamente neutral. Que el reemplazo fuera Rodríguez, y no Otálora, disgustó al mandatario federal, relataron.

Este 5 de agosto, Vargas convocó al bloque de cinco magistrados a una reunión privada para intentar llegar a un acuerdo, pero el grupo opositor no se pronunció al respecto sino hasta tener el encuentro privado con Zaldívar.

Vargas retrasó la entrega de la controversia ante la Corte hasta que fue claro que ninguno de los cinco magistrados aceparía su invitación. Alrededor de las 20:00 horas el TEPJF anunció que la controversia había sido finalmente entregada.

En una entrevista en W Radio en la que insistió en que él sigue siendo el presidente de la Sala Superior, el magistrado Vargas dijo que envió a Zaldívar una carta para pedirle que también a él le diera audiencia.

“Fíjese que el día de hoy me enteré, por Twitter, que fueron mis cinco pares a verlo (a Zaldívar). Yo he buscado al presidente de la Corte desde el día de ayer, no me ha tomado la llamada. Y hoy le acabo de enviar un oficio pidiéndole verlo porque creo que, en igualdad de circunstancias, vale la pena que también escuche el punto de vista mío”, declaró Vargas.