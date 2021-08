México demanda a fabricantes de armas de EU por aumento de violencia

A fin de contener el tráfico ilegal de armas hacia territorio nacional, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó una demanda civil en una Corte de Estados Unidos en contra de empresas privadas fabricantes de armas de fuego en el país norteamericano.

La demanda fue presentada hoy en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Autoridades mexicanas señalaron que la producción de armas en Estados Unidos, y su tráfico ilegal hacia México, está directamente relacionada con el aumento de la violencia en el país, pues el armamento termina en manos de los cárteles de la droga y grupos criminales.

A través de la Consultoría Jurídica de la SRE, la demanda civil de daños fue presentada en una Corte de Boston porque ese estado es la principal base de operaciones de dichas productoras de armas, y con ella se pretende que las empresas indemnicen a México por su corresponsabilidad en el problema de la violencia, se explicó en conferencia de prensa.

Fuentes de la Cancillería informaron a Animal Político que la Corte de Distrito de Massachusetts está integrada por 9 de 11 jueces liberales, por lo que se prevé que la demanda será admitida y aprobada a favor de México.

El Canciller Marcelo Ebrard explicó que la demanda civil no significa un conflicto diplomático entre los dos países porque no se acusa al gobierno estadounidense, sino a particulares.

El funcionario enumeró cuáles son los reclamos del gobierno de México.

“¿Qué se busca con esta demanda, a dónde quiere llegar México, cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes –el monto de esta exigencia será determinado en el juicio–. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben, argumentan que cuando sale a venta y comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen”, sostuvo Ebrard.

“Pero no sólo eso, están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y de uso. (También demandamos) que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para que podamos prevenir que no sean usadas por personas no autorizadas, o vinculadas a la delincuencia. Que paguen los estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados a prevenir el tráfico ilícito de armas. Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño, muertes, en México”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, destacó que se trata de una demanda sin precedentes que ayudará a reducir los índices de violencia en el país.

“Se demanda no sólo la reparación del daño, sino evitar que se siga generando esta tragedia de violencia que México vive. Muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a nuestro país.

“A este mal se le atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales que cometen no sólo tráfico de drogas, sino secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos alrededor del uso de armas introducidas ilegalmente”, refirió el legislador morenista.