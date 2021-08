“No se puede hacer de la política un circo”, dice Sheinbaum sobre agresión a alcaldes electos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no se puede hacer de la política un circo”, ante el choque que hubo entre alcaldes entrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y policías capitalinos afuera de las instalaciones del Congreso local.

El lunes, la Unión de Alcaldes de la CDMX trató de entrar por la fuerza en un cerco que mantenían los policías en las inmediaciones del Congreso. Como resultado, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, recibió un golpe en la nariz.

Ante esto, en videoconferencia de prensa, Sheinbaum condenó cualquier clase de agresión que se haya suscitado durante el enfrentamiento, y aceptó que se debe realizar una investigación al respecto; sin embargo, destacó dos cuestiones.

“Lo que me llama la atención es por qué no se llamó a la presidenta de la Mesa Directiva, del Congreso para entrar; es decir, prácticamente todos los diputados y diputadas entraron, lo que no entiendo es por qué no se buscó al secretario de gobierno que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos”.

Informó que la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez Guerrero –que forma parte del grupo parlamentario del PAN en el Congreso–, fue quien hizo la solicitud para que acudiera la policía capitalina.

Lo segundo que destacó la jefa de Gobierno fue un mensaje a la ciudadanía: “no se puede hacer de la política un circo”.

Según Sheinbaum, los 16 alcaldes entrantes están convocados “uno a uno” a una reunión con su equipo de trabajo para discutir las problemáticas particulares de cada alcaldía antes de su transición al poder, “para poder trabajar para la ciudadanía”.

“Hay que dedicarse a gobernar –destacó–, ellos ya van a entrar en un mes, las reuniones con el gobierno de la ciudad ya están fijadas las fechas, es el día 2, 3 y creo que 6 de septiembre cuando están citados, a cada uno le vamos a destinar una hora”.

Claudia Sheinbaum señaló que el anterior secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, se reunió con todos los alcaldes, y ante la llegada del actual secretario, Martí Batres Guadarrama, la mandataria solicitó que se hiciera lo mismo. Sin embargo, hubo alcaldes que se negaron a asistir a estas reuniones.

Martí Batres, presente durante la videoconferencia de prensa, informó que los alcaldes que se negaron a asistir a las reuniones fueron los de Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Tlalpan; quienes destacaron que solo se reunirían con Sheinbaum.

El secretario de Gobierno destacó que el encuentro entre policías y alcaldes entrantes se debió a una falta de comunicación entre los integrantes del PAN: “¿Qué culpa tenemos nosotros de esa falta de comunicación y coordinación de quienes forman parte del mismo partido político?”

“Los alcaldes del PAN que ayer se manifestaron, ya sabían que tenían cita con la jefa de Gobierno esta semana, ¿por qué optar por la confrontación?”, señaló Batres.