'¿Creen que voy a confiar en el Poder Judicial? Está podrido', dice AMLO

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no confía en el Poder Judicial “porque está podrido”.

Las declaraciones del mandatario ocurrieron durante un evento sobre el programa Agua saludable para La Laguna, donde se refirió a los opositores al proyecto que han buscado ampararse contra la obra.

“Si ya empezaron los amparos, entonces no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo; desgraciadamente, el Poder Judicial está podrido”, señaló.

De acuerdo con López Obrador, “hay honrosas excepciones, para no generalizar, pero jueces, magistrados y ministros están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”.

También afirmó que si el Poder Judicial fuera confiable, “yo diría no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no. Nos metemos en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra, y otra, y se nos va el tiempo. Es una táctica dilatoria y no se hace la obra, ya hay licitaciones en este caso”.

El presidente aseguró que buscarán convencer a los opositores del proyecto para que este se lleve a cabo, por lo que prometió que se realizará una consulta entre la población.

“Podemos llegar a un acuerdo entre todos de que vamos a ayudar, convencer a quienes han presentado estos amparos que los retiren; si no los retiran, no se va a hacer la obra. Así de claro”, dijo.

Pidió a los gobernadores de Durango y Coahuila que, con presidentes municipales, asociaciones de productores y ambientalistas realicen “un debate ordenado, que se escuche a todos, que se informe bien”.

Dio como plazo a finales de septiembre o principios de octubre para decidir “entre todos” y afirmó que no será “rehén de nadie”.