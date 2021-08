Policías de CDMX agreden a alcaldesa electa de Álvaro Obregón; serán suspendidos: SSC

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue agredida por policías antimotines de la Ciudad de México y recibió un golpe en la nariz al intentar acercarse a la sede del Congreso local, en el Centro Histórico.

“Veníamos a dialogar de manera pacífica. En ningún momento ejercimos ningún acto de violencia, nos acercamos a las vallas […].Dijimos que veníamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso”, declaró en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Fuimos agredidos, estas no son las formas para una jefa de Gobierno. Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos. pic.twitter.com/EOReXzIXL5 — Lía Limón García (@lialimon) August 30, 2021

De acuerdo con el periódico Reforma, la Unión de Alcaldes de la CDMX trató de entrar por la fuerza en un cerco que mantenían los policías en las inmediaciones del Congreso en el cruce de Tacuba y Allende.

“Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo. Y bueno pues estas no son formas, no son formas de la jefa de gobierno, estas no son formas del secretario de gobierno, nosotros exigimos un diálogo respetuoso y nosotros exigimos que se nos permita gobernar”, declaró Limón.

Previo a la agresión, la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México –integrada por los alcaldes y alcaldesas entrantes Lía Limón, Sandra Cuevas, Santiago Taboada, Mauricio Tabe, Adrián Ruvalcaba, Alfa González, Giovani Gutiérrez y Margarita Saldaña– dieron una conferencia de prensa en la explanada del Museo Nacional de Arte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en su cuenta de Twitter, que los policías que aparecen en el video durante el enfrentamiento ya fueron identificados.

Estos agentes “serán citados en la Dirección General de Asuntos Internos a rendir su declaración y serán suspendidos en lo que se lleva a cabo la investigación”.

“No había necesidad de ningún forcejeo”, bastaba con una llamada que nos hicieran los alcaldes para acceder a la sesión del Congreso Local, señaló el secretario de Gobierno, Martí Batres.

En conferencia de prensa, condenó la agresión que recibieron los alcaldes.

“Exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo y, por su puesto, condenamos la violencia venga de donde venga”, dijo.

Batres señaló que los alcaldes serán recibidos por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el 2 y 3 de septiembre.

Destacó que la policía capitalina acudió al recinto legislativo por una solicitud de la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez Guerrero –que forma parte del grupo parlamentario del PAN en el Congreso–, por motivo del periodo extraordinario de sesiones.