Para regreso a clases, escuelas piden que papás limpien salones a diario

La cuenta regresiva para el regreso presencial a clases está en su etapa final y las sorpresas para los padres de familia -quienes aún dudan en enviar a sus hijos al colegio- aún no terminan.

Durante las juntas virtuales que han tenido esta semana para conocer las condiciones en las que se propone el regreso presencial, no solo les han solicitado recursos para reemplazar mobiliario y hacer reparaciones varias en los colegios, sino que además es requisito que se organicen y acudan a limpiar y lavar salones a diario.

Por ejemplo, en la escuela primaria Plutarco Elías Calles, en la alcaldía de Iztacalco, se solicitó que a la hora de entrada dos papás voluntarios estuvieran diario recibiendo a los niños para tomarles la temperatura y darles gel.

“Además nos pidieron que al final del día un papá fuera a hacer exhaustivamente la limpieza para que al otro día los salones estuvieran en óptimas condiciones”, compartió una madre de familia.

Para que se pueda llevar a cabo esta limpieza, los papás de los niños que sí regresarán de forma presencial a la escuela deberán hacer listas para que ellos vayan cubriendo esta labor, una situación que, subrayó la madre de familia, desincentivó la posibilidad de que muchos de los padres decidieran que sus hijos volvieran a la escuela.

Una situación similar se presentó en la primaria Laos, en la alcaldía de Benito Juárez. En una junta virtual, las autoridades del plantel compartieron a los padres de familia las condiciones y protocolos con los que contaban para el regreso a clases presenciales; sin embargo, relató una madre de familia, la información que recibió fue tan desesperanzadora que ella y su esposo decidieron no enviar a su hija al colegio.

“A nivel escuela no hay una estructura de qué es lo que van a hacer, o sea, yo pregunté cómo se iba a garantizar la higiene de los salones porque es un solo conserje en la escuela y lo que nos comentaron es que en ese sentido nosotros teníamos que garantizar cuadrillas de limpieza para ir a hacer el aseo de los salones”, compartió la madre de familia.

“Evidentemente todos los que trabajamos pusimos el grito en el cielo porque no nos da la vida”.

Padres de familia entrevistados por Animal Político explicaron que también se les ha anticipado que deberán cooperar económicamente para reemplazar vidrios, instalaciones hidráulicas y eléctricas, impermeabilizar e, incluso, comparar gises, alcohol gel y líquido para fumigar.

Todo esto a pesar de que el martes pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que desde el inicio de su administración se han invertido 2 mil 190 millones de pesos en la rehabilitación, reconstrucción y reforzamiento de mil 826 planteles públicos.

Además de que se destinaron 662 millones adicionales en el programa Mejor Escuela. La Escuela es Nuestra para el mantenimiento menor de 2 mil 696 escuelas públicas.

“Uno de los puntos más importantes como papás es que los baños estén funcionando de manera correcta porque se deben estar lavando las manos constantemente y no, o sea, ahorita están viendo la manera de cómo arreglarlos porque en unos no sirven los lavabos y e otros no sirven los excusados”, señaló una de las madres de familia.

“El director ahorita está viendo si él paga todo y luego se hace la división para que todos cooperemos”.

Según lo que dijo Sheinbaum, solo 44 planteles de la CDMX no están en condiciones de volver a clases porque aún se continúan haciendo reparaciones.

Se quedan en casa

Ante esta situación los padres de familia han decidido no llevar a sus hijos a la escuela presencial, aunque esto implique que se retrasen porque, acusaron, tampoco se cuenta con un plan que contemple que el ciclo escolar 2021-2022 se tome de forma híbrida.

En la primaria Laos, en Benito Juárez, explicó una de las madres de familia, no habrá ninguna opción para que su hija tome clases en casa, pues ellos ya decidieron que todo será presencial.

El colegio les envió unas guías que deberán responder, pero sin apoyo de ningún docente porque ellos deberán estar en la escuela, aunque acuda un solo niño.

“Lo que el director nos dijo que si aceptamos guía nos vamos solo con guía, entonces lo que decidimos con el papá de mi hija es que vamos a tener que complementar con clases particulares”, expuso.

En la primaria Plutarco Elías Calles, en la alcaldía de Iztacalco, el plan que presentaron las autoridades escolares es que cada salón, que comúnmente tiene 29 alumnos, solo recibiría 8 alumnos de lunes a jueves y el viernes se atendería a los niños con rezago.

Y aunque el modelo podría resultar atractivo porque se garantizaría la sana distancia entre los alumnos, el 93% de los padres de familia tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a las clases presenciales.

Los padres de familia señalaron que no vale la pena exponer a sus hijos para que vayan solo un día a la escuela por lo que se pronunciaron por el modelo virtual; sin embargo, éste fue rechazado porque los docentes estarán en el salón de clases, aunque solo haya un alumno.