Réplica de Secretaría Economía sobre convenios con organismos empresariales

La Secretaría de Economía envió a Animal Político un posicionamiento sobre la nota titulada “Economía entregó a organismos empresariales 650 mdp; no se sabe a dónde fue el dinero”.

En seguida se publica íntegra la carta de la Secretaría de Economía:

Respuesta del reportero Arturo Angel al posicionamiento de SE.

Sobre el punto 1:

La cifra de 650 millones de pesos plasmada en la nota corresponde al monto observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionado con 12 auditorías practicadas al Instituto Nacional del Emprendedor de las cuentas públicas 2013 a 2018, y a una denuncia presentada ante la FGR por los convenios específicos asignados en Concamin.

Los detalles específicos y montos observados por la ASF es información pública que puede consultarse en la página: http://www.asfdatos.gob.mx/

Sobre el punto 2:

Tal como la Secretaría de Economía reconoce en el punto 1 de la carta aclaratoria, se entregaron 607 millones vía “asignación directa” a confederaciones empresariales. Es decir, se confirma lo que se plasma en el texto: fueron recursos entregados a intermediarios y sin licitaciones.

La nota publicada por Animal Político señala lo mismo que dice Economía; que esto se realizó así siguiendo las reglas de operación del fondo. Reglas que, por cierto, eran deficientes de acuerdo con la ASF

Sobre el punto 3:

Como Economía señala en su carta y en el primer posicionamiento oficial otorgado a este medio, a más de dos años de cerrados esos proyectos estos no han sido validados. Es decir: no hay hasta la fecha un reconocimiento de que los entregables prueben el destino de los recursos. Información que fue confirmada por la propia Concamin que argumenta no haber recibido de Economía el acta que valida que los recursos se aplicaron correctamente.

Economía argumenta que sigue su proceso de seguimiento, pero no hay que olvidar que la ASF ha detectado anomalías en dichos entregables y también ha cuestionado como una deficiencia el que Economía haya dejado sin dictaminar el cierre de esos proyectos, situación que persiste a la fecha.

Sobre el punto 4:

Eso se menciona ya en la nota. Animal Político no señala que FGR haya notificado a Economía de la carpeta iniciada.

Sobre el punto 5:

En la página oficial de datos abiertos de la ASF se puede verificar plenamente que se han practicado 12 auditorías al Instituto Nacional del Emprendedor correspondientes a las cuentas públicas de 2013 a 2018. Entre ellas, por ejemplo, figura la auditoria 371 correspondiente a la cuenta pública 2016 practicada al Fondo Nacional del Emprendedor que dio pie a observaciones por 147 millones de pesos que, hasta la fecha, siguen pendientes de ser observados.

En conjunto y como se puede verificar en dicha página y se señaló en la nota, el monto por aclarar de las auditorías practicadas al referido fondo de acuerdo con la ASF asciende a 631.1 millones de pesos. Las auditorías practicadas dieron pie a 41 pliegos de observaciones por posibles fraudes al erario y 35 acciones de promoción de responsabilidades administrativas.

Los detalles específicos y montos observados por la ASF es información pública que puede consultarse en la página: http://www.asfdatos.gob.mx/

Sobre el punto 6 y 7:

Si bien es correcto que el presidente del INADEM autorizaba los proyectos, el funcionario referido en la nota participó en distintos momentos en el procedimiento. Por ejemplo, fue responsable de notificar – vía nota informativa – la opinión favorable de una solicitud al área de seguimiento. Los convenios, además, eran dictaminados y registrados por la oficina del mismo funcionario.

De ambos hechos este medio tiene copias de los oficios que así lo respaldan.