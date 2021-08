Secretario de Marina ofrece disculpa al Poder Judicial

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ofreció una disculpa pública al Poder Judicial, luego de que en días pasados cuestionó el trabajo de jueces y ministerios públicos y señaló “parece ser que tenemos el enemigo en casa”.

Reconoció que hay buenos jueces, ministerios públicos y buena justicia social, pero también “ciertos problemas dentro de ese ramo”.

“Me atrevo a pedir una disculpa pública a quien se lo merezca porque creo que es necesario para que nos entendamos. Creo que es necesario porque a través de esta plática, que vamos a tener, logremos entendernos mutuamente y sobre todo logremos aterrizar lo que andamos buscando, que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”, señaló durante la inauguración del Primer Taller Interinstitucional “Actualización sobre el Sistema de Justicia Penal.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que las instituciones del Estado no están enfrentadas.

Señaló que todas las autoridades del país tienen la obligación de salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de los mexicanos, pero que para que sea legítimo, debe hacerse a partir de los procedimientos y las instituciones que establece la Constitución y las leyes, protegiendo los derechos humanos y el debido proceso.

“Las diferentes autoridades e instituciones del Estado Mexicano no estamos enfrentadas, tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas, mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venido consolidando nos va a permitir avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia”, dijo.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, agradeció al almirante Rafael Ojeda su “amable disculpa pública” al Poder Judicial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.

Añadió que se seguirá privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de México.

El 21 de mayo, el secretario José Rafael Ojeda Durán dijo que pareciera ser que en el Poder Judicial se tiene a un enemigo.

“Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos (…) tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo a la detención”, señaló.

Tras las declaraciones del secretario de Marina, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito respondió en un comunicado que los impartidores de justicia no tienen amigos ni enemigos, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas.