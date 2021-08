Toledo pide licencia al Congreso, previo a la votación de su desafuero

El legislador Mauricio Toledo solicitó a la Cámara de Diputados una licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal, previo a la votación de su desafuero.

En un documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, el diputado señala que cree “en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo obligado a tomar esta decisión”.

No temo enfrentar la justicia “Soy inocente”. El día de hoy presenté la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputado federal. “La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”. pic.twitter.com/bNiF0VIoOC — Mauricio Toledo (@mauriciotoledog) August 11, 2021

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pidió a Sauri Riancho que su solicitud sea sometida a consideración del pleno del Congreso.

Este martes la Fiscalía de la Ciudad de México informó que solicitará órdenes de aprehensión contra el diputado Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y contra Saúl Huerta, denunciado por violación y abuso sexual contra menores.

Esto, a un día de que la Comisión Permanente aprobó discutir su desafuero en periodo extraordinario.

Acerca de la acusación en su contra, Toledo ha dicho que es víctima de una persecución política y de una campaña de desprestigio por parte de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía de la Ciudad de México.