Vehículos foráneos deberán tramitar pase para transitar por Jalisco

El Gobierno de Jalisco anunció que a partir del 1 de agosto de 2021 entra en vigor el Pase de Estancia Temporal, que tendrá que tramitar cualquier conductor que desee transitar por la entidad.

Todo vehículo con placas foráneas que esté de visita o que cruce por el Área Metropolitana de Guadalajara deberá solicitar un pase de Estancia Temporal, el cual no tiene costo y su vigencia es de 20 días por 6 meses, informó el gobierno estatal.

El documento permitirá al conductor no verificar su vehículo, sin embargo, si se circula por la entidad más de 20 días o se reside en la región, el automóvil se considerará “permanente” y deberá realizarse una verificación de acuerdo con los estatutos estatales.

“Este requisito no restringe el ingreso o tránsito por Jalisco, se trata de un documento oficial que sirve para comprobar que no se está residiendo en un lugar, por lo que no se está obligado a realizar una verificación vehícular según el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Verificación Vehicular”, indica un comunicado del gobierno del estado.

Los vehículos de estancia permanente ya sean particulares o de uso intensivo, deberán realizar la Verificación Responsable a partir del 1 de agosto, de acuerdo con el calendario mes-placa. mismo que puede consultarse en: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.

También se anunció que el 01 de Octubre iniciarán operativos de inspección por las calles y avenidas del Área Metropolitana de Guadalajara con el fin de identificar los vehículos a los que les corresponde verificación, de acuerdo con terminación de placa.

Aquellos ciudadanos que tengan dudas con relación al PVR pueden comunicarse al Call Center al teléfono 33 26 86 51 50, escribir al correo electrónico: [email protected] o directamente en las redes sociales del Programa: @VResponsableJal en Twitter y VResponsableJal para Facebook.

El horario de atención es de lunes a viernes con un horario de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche y sábados de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.