Víctimas de Línea 12 dicen que falta atención, GCDMX lo niega

Personas lesionadas y familiares de los fallecidos en el accidente de la línea 12 del Metro señalaron que no han sido atendidos de forma permanente como ha señalado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y solicitaron tener acceso a las investigaciones.

Teófilo Benítez Granados, abogado defensor de las víctimas, dijo que impera la opacidad y las mentiras de las autoridades judiciales, y que es absolutamente falso que titulares de diversas áreas del gobierno han brindado atención a todas las víctimas y a sus familiares.

A tres meses del accidente, señaló que están “igual o peor que antes” pues la autoridad competente jamás ha señalado el avance real de las investigaciones y en específico el resultado de los informes parciales de los peritajes en su supuesta investigación.

“Resulta que hay una carpeta, pero no sabemos los probables responsables, tampoco sabemos si se están investigando a todos los denunciados o querellados”, añadió.

Benítez Granados indicó que Fiscalía capitalina ha imposibilitado que los abogados representantes de las víctimas “pudiéramos designar peritos de nuestra parte a fin de conocer las causas del siniestro, que a todas luces el resultado de acciones y omisiones en la línea 12 muestra que no fue un accidente”.

Lee: Con siete meses de retraso entregarán apoyo a afectados por ampliación de Línea 12 del Metro

Milenio informó que Adriana Galván, una de las sobrevivientes del accidente, dijo que se le apoya con terapia y traslados para su rehabilitación, pero no le dan los medicamentos necesarios para su tratamiento ni el bastón que necesitaba porque ya no había presupuesto.

Señaló que le ofrecieron 250 mil pesos, los cuales aseguró que no ha utilizado por considerarlos “una falta de respeto”, y un departamento, que no aceptó porque era a crédito.

En la conferencia de prensa, la jefa de gobierno indicó que han “hecho todo lo humanamente posible para reparar de manera integral el daño a las víctimas, a los lesionados y a sus familiares, a todas las personas las hemos apoyado”.

También hizo un llamado para que el abogado se acerque y pueda resolver cualquier duda o externar alguna inconformidad respecto a las indemnizaciones.

98% de familias ya fueron indemnizadas

El comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas en la CDMX, Armando Ocampo, informó que el 98% de las familias de las víctimas del accidente de la línea 12 ya fueron indemnizadas: el monto total de reparación del daño suma 156 millones de pesos.

Detalló que hasta ahora, 24 familias que perdieron a un familiar han sido indemnizadas.

Mientras que el recurso para las otras dos familias está resguardado y se entregará al momento en el que las familias lo decidan.

Cada núcleo familiar fue indemnizado con 920 mil pesos otorgados por el seguro institucional del Metro y un millón de pesos del Fondo de Víctimas.

Asimismo, Ocampo dijo que se ha ofrecido atención psicológica, becas de educación, puestos de trabajo y apoyos para la vivienda, un plan aceptado por el 98% de las víctimas.

La reparación integral del daño incluye:

253 becas de manutención de 2 mil 500 a 6 mil 400 pesos mensuales hasta culminar estudios de nivel superior.

Acceso a 145 empleos.

La entrega de 60 casas habitación a través del Instituto de Vivienda (Invi).

19 cancelaciones de créditos hipotecarios.

114 acciones de mejoramiento de vivienda.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicó que la empresa noruega DNV contratada por el gobierno local para realizar peritajes fijó para el 23 de agosto la entrega final del peritaje y para el 6 de septiembre el análisis causa raíz.

Según la funcionaria, las pruebas de laboratorio de DNV llevan 95% de avance; la revisión documental un 75%; el análisis causa-raíz, 60%, y las recomendaciones finales 30%.

Lee: ‘Dañaron casas y familias’: Desde hace 5 años, ampliación de Línea 12 trastorna Álvaro Obregón

Por la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se ha mantenido el seguimiento personal en la atención de las familias de las víctimas de la línea 12 y que no quedarán en el desamparo porque son su prioridad.

En un mensaje en redes sociales, afirmó que su compromiso es devolver la línea 12 a la ciudadanía.

“En mi gobierno, la atención a las víctimas será siempre la principal prioridad, por ello, hemos implementado medidas integrales que acompañan y proporcionan apoyos; personalmente he estado dando seguimiento y he encargado al comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, así como a un servidor público de alto nivel que está brindando atención humana y personalizada a cada una de las familias. Como lo he dicho: ninguna familia se quedará en el desamparo”, dijo.

Buenos días.

Informamos sobre la atención a las víctimas y la rehabilitación integral de la Línea 12 del Metro. pic.twitter.com/7hC8p7FKiW — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 3, 2021

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Grupo Carso, empresa de Carlos Slim, aceptó reparar, sin ningún costo al erario, todo el tramo elevado de la línea 12 del Metro.

El 3 de mayo, la línea 12 colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco; una parte del viaducto elevado cayó en el momento que un tren -que se dirigía a la terminal Tláhuac- pasaba en ese punto.

A la fecha, se ha informado de la muerte de 26 personas -un menor de edad entre ellos- y 106 personas lesionadas.