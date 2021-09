Ocho personas con discapacidad llegaron a la Cámara de Diputados; deberían ser al menos 82

Las estadísticas sobre discapacidad en México han estado tanto tiempo en la opacidad, por no decir que no existen, que esta semana que se estrena una nueva legislatura en la que las personas con discapacidad tienen una mayor presencia hubo una confusión con respecto a cuántos legisladores y legisladoras con discapacidad habían llegado a la Cámara de diputados y diputadas.

En esta histórica legislatura donde se pretende lograr la paridad perfecta (250 diputadas y 250 diputados) pensamos e incluso publicamos en Yo También que había 12 legisladores y legisladoras con discapacidad, pero en realidad son sólo ocho: 5 mujeres y 3 hombres.

El pasado 15 de junio, el Instituto Nacional Electoral reprodujo en su página oficial un artículo donde la consejera Carla Humphrey aseguraba que 3 candidaturas ganadoras de mayoría relativa y 4 de representación proporcional correspondían a personas con discapacidad, es decir, 7 en total; ya para el 23 de agosto, en sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera Adriana Favela informaba que gracias a las acciones afirmativas, 8 personas con discapacidad habían llegado a la Cámara de Diputados.

Como sea sí son muchos y muchas más que el único diputado que teníamos en la anterior legislatura, uno, Hugo Lustre, por Morena, un hombre con discapacidad visual que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Pero, al mismo tiempo también son muchos, muchos menos de los que deberíamos tener si consideramos que el Censo 2020 identifica a 16.5% de la población de México con alguna limitación para hacer cosas de la vida cotidiana. Así, de los 500 diputados y diputadas debería haber al menos 82 legisladores con esta condición y no 8, que es sólo 10% de su representación en la sociedad.

Rubén Álvarez, coordinador nacional de Comunicación Social del INE, no respondió a la solicitud de información oficial sobre cuántas personas con discapacidad de las postuladas por los partidos políticos habían alcanzando una curul como parte de la nueva conformación de la Cámara de Diputados. Un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adujo “protección de datos personales” como razón para no conocer las identidades de esas candidatas y candidatos.

¿Cuántos se registraron y cuántos llegaron?

Por medio de una acción afirmativa que se votó y anunció tarde (apenas el 15 de enero de 2021 cuando las elecciones fueron en junio), el INE votó que cada partido debería de registrar, al menos seis fórmulas (titular y suplente) de mayoría relativa, es decir, que son votados de manera directa y dos de representación proporcional en los primeros 10 lugares de cualquiera de las cinco listas de igual número de circunscripciones en las que está dividido el país. No dos en cada una de las listas, sino sólo dos de los primeros 10 lugares de las cinco listas. No todos los partidos alcanzaron la votación suficiente para lograr tener candidatos plurinominales así que muchos de ellos, aunque propuestos, no llegaron.

Públicamente, se conoce que Mónica Herrera Villavicencio (candidata de Morena por Martínez de la Torre, Veracruz), Pedro David Ortega Fonseca (candidato de Morena por Uriangato, Guanajuato), Carlos Sánchez Barrios (candidato de Morena por Chilpancingo, Guerrero) y Andrés Pintos Caballero (Alianza Juntos Haremos Historia por García, Nuevo León), fueron aspirantes con discapacidad que ganaron por mayoría relativa.

Por representación proporcional están Yolanda de la Torre por la circunscripción 1 y Norma Aceves por la circunscripción 5, ambas del PRI y con una trayectoria política que está más allá de cualquier acción afirmativa; Catalina Díaz Vilchis de Morena en la circunscripción 5 y Cecilia Marquez Alkadef, jalisciense de Morena, a quien hasta ahora nadie había identificado.

Falta representación

Ante la falta de precisión sobre el tamaño de la representación de personas con discapacidad, Olga Montúfar, presidenta de la Red Global de personas indígenas con discapacidad y excandidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano, asegura que la incertidumbre puede obedecer a la simulación de los partidos políticos para cumplir con las acciones afirmativas.

“Tenemos gente que suplantó identidades para la conformación de candidaturas, entonces quizá una de las razones por las que no aparecen es por ello, porque no son personas con discapacidad”, afirma la activista.

Para el avance en la agenda del pleno reconocimiento de los derechos universales y de políticas públicas, se requiere que quienes compiten por puestos de elección popular y sean personas con discapacidad, hagan pública su condición, aseguró Montúfar.

“Creo que en el caso de las postulaciones no son personas con discapacidad pero se registraron como personas con discapacidad. Tenemos personas con discapacidad psicosocial que son grandes líderes y ellos sin miedo se presentan como tal, por eso cuando estuvimos trabajando las acciones afirmativas dijimos que era necesario que las personas con discapacidad que fueran candidatos fueran personas que pertenecieran a organizaciones, a movimientos, porque así les conoceríamos”, relató.

¿Qué proponen para las pcd?

Una revisión a las plataformas de la plataforma del INE para conocer las propuestas de candidatas y candidatos permite ver que la agenda de las personas con discapacidad apenas se vislumbra.

Mónica Herrera Villavicencio solo dedica una de sus 3 propuestas a atender a este grupo de la población: “propongo legislar en materia laboral y de inclusión, solicitando que sea exigible que el 5 (por ciento) de los empleados de cualquier sector laboral ya sea público o privado, sean personas que tengan algún tipo de discapacidad, para que de esta manera se logre una verdadera inclusión de este grupo en el ámbito laboral”, se lee en el perfil de la candidata, expuesto en la página https://candidaturas.ine.mx.

En el caso de Pedro David Ortega, el candidato dijo que buscará “impulsar mayor presupuesto para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad”.

Carlos Sánchez Barrios aseguró que como diputado se encargará de “vigilar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyan las partidas para asegurar el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente a recibir una ayuda económica”.

Andrés Pintos ni siquiera menciona la palabra discapacidad en su plataforma, lo mismo que Catalina Díaz Vilchis, medallista paralímpica. Pintos y Díaz registraron propuestas idénticas en la página del INE: “1. Legislar para así contribuir a la consolidación de la 4ta Transformación, 2. Seguiremos trabajando en leyes que garanticen la seguridad y pacificación del país y 3. Fortalecer el marco jurídico en materia de violencia de género”.

Yolanda de la Torre hizo propuestas generales sobre el impulso de una agenda de respeto a los derechos humanos, mientras que Norma Aceves fue la única que expuso propuestas más enfocadas a las personas con discapacidad.

“Impulsar la armonización legislativa del marco jurídico nacional en torno a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Recuperar los presupuestos que ya estaban asignados para los rubros enfocados a la inclusión de personas con discapacidad. Integrar de forma transversal los derechos de las mujeres con discapacidad para asegurar el acceso a la salud, a la educación y al empleo”, fueron las propuestas registradas por Aceves.

Para Olga Montúfar, aunque el establecimiento de las acciones afirmativas para las candidaturas de grupos vulnerables es un avance, la falta de una agenda clara es muestra del desfase que hay entre los partidos políticos y la sociedad.

“Sí falta conocimiento por parte de las personas que se han quedado (como diputadas y diputados) porque han manejado solamente bajo el entorno nacional algunos temas, casi la mayoría de propuestas son relativas al trabajo y accesibilidad, pero no sobre los demás derechos”, afirma Montúfar.

