‘Faltan estudios de viabilidad’: Air Canada descarta usar el aeropuerto de Santa Lucía

Luego de que el gobierno federal llamó a las aerolíneas a conocer y contemplar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en sus operaciones, la empresa Air Canada descartó usar la obra ubicada en Santa Lucía.

En una conferencia de prensa, el director de ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea, Luis Noriega, explicó que no hay estudios que demuestren la viabilidad del nuevo aeropuerto.

“En cuanto al Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entonces no está en nuestros planes”, sostuvo el directivo de Air Canada.

Apenas este 7 de septiembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que entre 2022 y 2023 buscará limitar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y distribuir vuelos a Santa Lucía.

“Lo que quisiéramos nosotros es que comprendieran las ventajas que está representando Santa Lucía y por atracción natural, les interese venir a Santa Lucía”, sostuvo el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel.

Desde este martes, Canadá reabrió la frontera a extranjeros completamente vacunados para viajes discrecionales, por lo que la aerolínea anunció un aumento de operaciones en México.

“Es difícil hacer proyecciones exactas por las características de esta pandemia, pero apuesto a que a finales del año que viene debemos tener ya el volumen de asientos disponibles que teníamos en 2019 entre México y Canadá”, informó Luis Noriega.

“Las rutas a la Ciudad de México son de las cinco que no dejaron de operarse a nivel mundial a pesar de todas las restricciones del mercado canadiense, debido a la necesidad de atender el tráfico de negocios esenciales, los estudiantes y la visita de familiares de primer grado en estos 18 meses”, explicó.

Air Canada actualmente ofrece 15 vuelos semanales, pero informó que a partir de noviembre serán 28 frecuencias semanales, con dos operaciones diarias a Toronto y una diaria a Vancouver y otra a Montreal.