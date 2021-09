AMLO acusa campaña detrás de amparos para vacunar a menores; se han presentado 250 demandas

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ha incrementado el número de amparos en varios estados del país para que menores de edad sean vacunados contra la COVID-19, ante esto, acusó que hay una campaña detrás.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que su gobierno está cumpliendo con las resoluciones judiciales, pero dijo desconocer qué intereses hay detrás de esta situación.

“Hay estados en donde se están presentando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes, ¿cómo se llama a eso?, ‘nado sincronizado’, sí, que echan a andar campañas”.

Indicó que hasta ahora tienen registrados 250 amparos en 19 entidades, pero en cuatro se concentra la mayoría.

De esos 250 amparos, 25 se interpusieron en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 Edomex, y 43 en la Ciudad de México.

“Ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones, porque también es un asunto de intereses, imagínense el negocio para las farmacéuticas”, señaló.

López Obrador reiteró que expertos en salud no han determinado que inmunizar a los niños sea eficiente y que se acatará lo que digan los científicos y los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida, no vaya a malinterpretarse”, destacó.

Según @lopezobrador_, los especialistas de México y hasta la OMS sostienen que no es necesario vacunar a menores de edad. Además, dice que le "llama la atención" los amparos que se han presentado para vacunarlos en ciertas entidades. pic.twitter.com/6jDYUfiCes — Animal Político (@Pajaropolitico) September 3, 2021