Estados Unidos mantendrá restricciones para extranjeros vacunados con Sputnik, revela WP

Aunque Estados Unidos anunció el levantamiento de algunas restricciones de ingreso al país, para quienes estén vacunados, no lo hará para quienes tengan la vacuna rusa Sputnik, de acuerdo con The Washington Post.

El diario estadounidense dio a conocer que las nuevas reglas, que iniciarán en noviembre, buscan que los extranjeros que ingresen al país se vacunen con biológicos aprobados para uso de emergencia, por la Administración de Alimentos y Medicamento (FDA) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto incluye a las vacunas fabricadas por Pfizer y Moderna, así como las desarrolladas por firmas chinas como Sinopharm y Sinovac.

También se habría excluido a Sputnik por su “aceptación limitada en el extranjero” y las lentas tasas de entrega de información sobre sus ensayos y resultados.

With registration in Indonesia Sputnik V is now authorized in 70 countries with total population of 4 billion people or 50% of the world’s population.

