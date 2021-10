IMSS acuerda con Beat, DiDi, Rappi y Uber prueba piloto para asegurar a conductores y repartidores

Plataformas digitales de transporte y entrega de comida firmaron con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un esquema de prueba piloto para asegurar a conductores y repartidores independientes.

De acuerdo con el instituto, los conductores y repartidores tendrán acceso a los cinco seguros del régimen obligatorio IMSS: por enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; así como guarderías y prestaciones sociales.

Además podrán registrar a sus beneficiarios legales, como parejas, padres e hijos.

Las plataformas que participarán en el convenio son Beat, DiDi, Rappi y Uber, quienes invitarán a conductores y repartidores a participar en la prueba.

De acuerdo con la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, a partir de una aportación menor a 40 pesos diarios, los usuarios podrán obtener los beneficios de la seguridad social.

“Si las formas de emplearnos cambian, las formas en que el Estado protege a los trabajadores deben cambiar también”, sostuvo el director del IMSS, Zoé Robledo.

#IMSS firma convenios con plataformas de servicios digitales para promover la incorporación voluntaria de trabajadores independientes.https://t.co/iIstuADQ3x pic.twitter.com/g6rNLfw2uM — IMSS (@Tu_IMSS) September 30, 2021

Organizaciones civiles han cuestionado a las aplicaciones de transporte y comida por vulnerar los derechos de los trabajadores, a quienes solo considera como “socios”.

Sin embargo, no tienen voz en las decisiones de la empresa, la aplicación puede cambiar las tarifas, los términos y las condiciones del contrato. Además al no tener un contrato, la plataforma no está obligada a ofrecer derechos laborales.