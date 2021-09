Primaria de CDMX tendrá clases virtuales, tras reclamo de padres por asistencia obligada

Con una asistencia de alumnos del 10% -de acuerdo con padres y maestros entrevistados- la primera semana de clases presenciales en la primaria Emiliano Zapata concluyó entre el enojo de cientos de padres de familia que acusan que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le está negando el derecho a la educación de sus hijos al no permitir que el ciclo escolar se lleve a cabo en formato híbrido.

“Este año como mamá viví algo que nunca pensé vivir y es el sentir que mi hijo fue privado de la educación que es un derecho que él tiene”, dijo Sofía, mamá de un alumno de cuarto año.

“Manejaron que el regreso a clases sería voluntario y fue un discurso engañoso y tramposo porque, aunque decían que era voluntario, jamás aclararon que los niños que no irían quedarían a la deriva”.

Padres de familia entrevistados y quienes tienen a sus hijos inscritos en este colegio de la alcaldía Gustavo A. Madero, explicaron que el viernes 27 de agosto sostuvieron juntas virtuales en las que se decidió que el regreso a clases sería híbrido: los profesores estarían en el colegio tres días y los otros dos darían clases en línea, siempre con el compromiso de que ambas sesiones se impartirían los mismos contenidos a fin de que ningún estudiante se retrasara.

El acuerdo obtenido era el mejor para todos, sin embargo, el lunes 30 de agosto -justo al inicio del ciclo escolar 2021-2022-, los padres de familia recibieron un mensaje vía WhastApp en el que la escuela les notificó que las clases no se impartirían en formato híbrido y que aquellos menores que no acudieran a las clases presenciales no contarían con el apoyo de los profesores. La única opción que les dieron fue tomar las clases con el Aprende en Casa.

“El lunes, sin agua va, la maestra nos mandó un mensaje y nos dijo que por órdenes de dirección pues ella no podía dar ningún tipo de apoyo para los niños y que ya no les iba a mandar el trabajo”, relató otra madre de familia quien pidió no publicar su nombre.

“Estamos muy molestos los papás porque al principio nos manejan una situación y de repente otra, pero me siento yo como si me hicieran firmar un papel donde en letras chiquitas dice lo feo, lo que no conviene, o sea, es opcional, pero es a la fuerza”.

De acuerdo con los entrevistados la matrícula promedio de esta escuela es de mil 200 alumnos, pero en esta primera semana de clases apenas habrían sumado la asistencia de 100 estudiantes. Hubo salones en los que los profesores impartieron clases a un alumno.

La madre de familia detalló que el grupo de su hija es de 31 alumnos y que solo se presentaron 12 niños.

Ante esta situación los papás se organizaron e hicieron una carta en la que manifestaban su desacuerdo en tener que enviar a sus hijos a clases presenciales -en este momento de la pandemia por Covid-19- de manera obligatoria, pues de no hacerlo se quedarían sin ningún tipo de apoyo por parte de sus maestros.

“Consideramos que este manejo del regreso a clase en este ciclo 2021-2022 es altamente discriminatorio para los niños que se quedan en casa por el gran riesgo de contagio y sobre todo, enfatizamos que es un regreso sumamente peligroso, pues en esta tercera ola de la pandemia de COVID-19 en México, no solo han aumentado exponencialmente los contagios en niños, sino que además éstos han tendido a convertirse en cuadros graves y complicados; por lo que dados los términos de abandono en que en este regreso han quedado los niños cuyos padres hemos decidido que se queden en casa para protegerlos, consideramos que este año nuestros hijos han sido privados de su derecho a la educación de no asistir al modo presencial.

“Nos manifestamos en contra de esta situación y de la enorme presión que las autoridades están ejerciendo contra nosotros los padres de familia, al darnos a elegir entre el derecho a la salud y la vida de nuestros hijos, y su derecho a la educación, elección que definitivamente no haremos pues exigimos que a nuestros hijos les sean brindados TODOS sus derechos sin excepción, elección ni condicionamiento”, exponen los padres de familia en la carta de la cual se tiene copia.

Hasta este domingo, la carta ya contaba con la firma de 250 padres de familia.

Modelo híbrido

Luego de una semana de presionar a las autoridades de la escuela, los padres de familia recibieron este sábado un mensaje de texto en el que se les informaba que a partir de este lunes se atenderá a los estudiantes bajo un modelo híbrido.

“Yo creo que todo esto llegó a oídos de la directora y nos resolvieron ayer (sábado) que sí iba haber clases virtuales para los niños a distancia. Nos resolvieron, yo creo, que no muy contentos, pero resolvieron las clases virtuales a partir de esta semana que entra”, detalló Sofía, madre de familia de un estudiante de cuarto grado.

“Quedamos bien contentos, ayer (sábado) las mamás estábamos que no cabíamos de felicidad, nos hablabámos todas muy contentas, mi hijo estaba muy contento porque escuchó que volvería a tener sus clases”.

Según se les informó, las clases presenciales serán los lunes y miércoles de las 08:00 a las 12:30 horas, mientras que las clases virtuales -que tendrán una duración de dos horas- se harán los martes y jueves. Los viernes se ocuparán para resolver dudas generales.

Los padres de familia, aunque se dijeron contentos por la resolución tomada por la escuela, aclararon que “aún no cantan victoria” hasta que este mensaje que recibieron vía WhatsApp se traduzca en un oficio firmado que les dé garantía de que el acuerdo se respetará y no lo cancelarán de un momento a otro como la semana pasada.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) y la SEP deben escucharnos, no pueden hacer caso omiso de lo que sentimos, decimos, de nuestra postura porque estarían dejando sin educación a millones de niños que decidieron no ir (a la escuela presencial)”, resaltó la madre de familia.

Los padres subrayaron que, aunque han recibido una respuesta positiva a sus demandas, continuarán sumando firmas y enviarán la carta tanto a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, a la Subsecretaría de Educación, la Autoridad Educativa Federal e, incluso, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que quede el antecedente y las autoridades de la primaria no se retracten del ofrecimiento de llevar el ciclo escolar 2021-2022 de forma híbrida.