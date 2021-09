Como ya no tienen privilegios se sienten perseguidos: AMLO sobre denuncia de Conacyt

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los científicos e investigadores denunciados por Conacyt “se sienten perseguidos” porque ya no pueden mantener los “privilegios” que tenían en el régimen anterior.

“(Era) un grupo predilecto del régimen anterior y como ya no se puede mantener esos privilegios ahora se sienten perseguidos”, dijo este viernes el mandatario en su conferencia matutina.

Señaló que su gobierno no será selectivo en el combate a la corrupción. “¿Vamos a excluir a grupos a potentados, a las elites, ya sea de la academia de la ciencia de la intelectualidad, a las élites económicas o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?”, se preguntó.

López Obrador mostró un reporte, que dijo le había enviado la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en el que señala que “entre 2002 y 2018 la asociación civil recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, y 471 millones para cubrir gastos de operación, entre lo que se incluían: choferes, celulares, servicio de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

“Asimismo, la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán con recursos que no justificó ante Conacyt”, se lee en el reporte.

Este jueves, a su llegada a un evento del gobierno de la Ciudad de México, Álvarez-Buylla respondió: “no sé de qué me hablas” a las preguntas de reporteros sobre las denuncias presentadas contra 31 científicos y académicos.

Señaló que se debe investigar “y si hay corrupción que se castigue, no nada más se va a castigar a los pobres a los que no tienen con qué comprar su inocencia a los que no son influyentes, no, tienen que acabarse con la impunidad sea quien sea”.

La Fiscalía General de la República ha solicitado en dos ocasiones la aprehensión de 31 académicos e investigadores, acusados por la actual dirección de Conacyt de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Pero un juez federal rechazó estas dos solicitudes de FGR bajo el argumento de que la acusación presentada carecía, desde el principio, de pruebas y argumentos que acreditaran de forma coherente la existencia de un supuesto entramado delictivo, ni que justificaran la necesidad de encarcelarlos en un penal de máxima seguridad.

