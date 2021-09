¿Fin de las devoluciones-exprés? Qué implica que EU no podrá expulsar migrantes hacia México

Un juez de Distrito de Columbia, EU, bloqueó la aplicación del Título 42 a familias sin permitirles pedir asilo. Esto supone que, tras la decisión, el gobierno de EU no podrá expulsar de forma inmediata a núcleos familiares sin dar la opción a pedir protección. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 más de un millón de personas fueron devueltas a México mediante este mecanismo, implementado en marzo de 2020 por orden del expresidente Donald Trump. La aplicación del fallo no es inmediata, sino que el ejecutivo de Joe Biden dispone de 14 días para apelar. A falta de ver cuál es el próximo paso de Washington, esta es una nueva decisión judicial que condicionará el flujo en la frontera. ¿Estamos ante el fin de las devoluciones exprés? No parece que sea todavía ese tiempo.

¿Qué es el Título 42?

Se trata de una orden ejecutiva que permite la expulsión inmediata de cualquier persona que sea atrapada cruzando ilegalmente la frontera de EU bajo el argumento de evitar los contagios de COVID-19. Quienes sufren la devolución exprés no disfrutan de ninguna garantía legal ni tampoco tienen opción a pedir asilo. La iniciativa la puso en marcha el expresidente Donald Trump y contó con el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que recibe tanto a sus ciudadanos como a centroamericanos. Desde su implementación, 1 millón 134 mil 671 personas fueron devueltas a México. La mayoría de ellas llegaron al norte de México, pero desde agosto también son expulsadas a Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, donde son recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que las conduce a Guatemala. El presidente Joe Biden sugirió que derogaría esta orden el pasado mes de julio pero finalmente terminó reforzándola. Organizaciones de Derechos Humanos y agencias internacionales como Acnur han sido muy críticos con el Título 42 por vulnerar el derecho a pedir asilo.

¿Qué decidió el juez?

El juez de Distrito de Columbia Emmet G. Sullivan dio la razón a un amparo promovido por ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones sociales contra la expulsión de familias sin dar opción a pedir asilo. En su fallo reconoce que es ilegal devolver a México a estas familias sin que puedan solicitar protección. “Alegamos que el gobierno no puede ignorar las leyes sobre acceso a asilo y el debido proceso”, explicó Shaw Drake, abogado que participó en el litigio del caso. La decisión del juez obliga a EU a aceptar a las familias que pidan protección al ingresar a EU. Sin embargo, no será efectiva hasta dentro de 14 días, que es el plazo otorgado por el magistrado para que se implemente su decisión. Esto afecta únicamente a las familias, ya que todavía no hay ninguna determinación sobre los casos de personas adultas que son atrapadas en solitario. Ellas todavía pueden ser devueltas bajo Título 42 sin problemas legales.

¿Qué ocurrirá en dos semanas?

La pelota está ahora en el tejado del gobierno de Joe Biden. Si no apela, será efectivo el fallo del juez y no podrá expulsar a las familias que pidan asilo cuando sean atrapadas en la frontera. Si decide plantar batalla legal, puede ir a la Corte de Apelaciones y solicitar que se suspenda de la decisión hasta que se entre al fondo del asunto. Esto podría demorar mucho el proceso, ya que las partes podrían incluso llevar el caso a la Corte Suprema, como ocurre con el caso del Programa de Protección de Migrantes (MPP en sus siglas en inglés) o “Quédate en México”, que deberá ser reactivado por orden de un juez de Texas hasta que se discuta en el Alto Tribunal. En caso de que Biden decida apelar, estará lanzando un mensaje contradictorio: un presidente demócrata que llegó a la Casa Blanca denunciando las políticas racistas de su antecesor, Donald Trump, terminaría defendiendo en los tribunales estas mismas políticas.

¿Mientras tanto?

Durante estas dos semanas la situación va a seguir exactamente igual. Y esto quiere decir que EU devuelve diariamente a cientos de personas. Existe un pacto entre EU y México para descongestionar su frontera y empujar a estos migrantes al zonas más alejadas. Así se explican los vuelos diarios desde Texas hasta Chiapas o Tabasco con expulsados bajo el Título 42 que luego son llevados por la fuerza a Guatemala.

¿Cómo afectará esto al derecho al asilo?

Desde la presidencia de Donald Trump el derecho a pedir asilo ha sufrido graves amenazas en EU. El Título 42 es una, pero también existe el MPP o “Quédate en México”, que es el mecanismo que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su caso al sur del Río Bravo. Un juez obligó a reactivarlo y la Corte Suprema no aceptó mantenerlo en suspenso mientras entraba al fondo del asunto, así que ahora EU y México están negociando sobre su reimplantación. Aunque el gobierno de López Obrador siempre dijo que se trataba de una decisión unilateral de Washington, la realidad es que ambos ejecutivos están dialogando y que, al parecer, hasta el momento no han llegado a un acuerdo. Pero en caso de que finalmente el Título 42 se suspendiese para familias, Biden podría retomar el protocolo MPP para evitar la llegada de miles de solicitantes de asilo.