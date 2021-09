Senador de Morena propone que UIF investigue a UNAM y universidades; Monreal rechaza iniciativa

El senador Armando Guadiana, de Morena, dijo haber presentado un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue los recursos estatales y federales que recibe la UNAM y universidades públicas.

Esto, afirmando que un supuesto uso de recursos de “falsos investigadores” que “despilfarran mucho dinero en turismo científico internacional”.

“Que investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados , incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM”, sostuvo el senador en conferencia de prensa.

‼️EXTRA‼️ Morena en @senadomexicano quieren que la UIF investigue a la @UNAM_MX y a todas las universidades, por el uso de dinero de “falsos investigadores”, que “despilfarran mucho dinero en turismo internacional”. Habla Armando Guadiana. pic.twitter.com/dmnxJNVPvk — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 23, 2021

Esto, en medio de los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) para encarcelar a 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos públicos.

Pese a que un juez ha negado dos veces las órdenes de aprehensión, la FGR pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

Es una exageración: coordinador de Morena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que no avala la propuesta de Guadiana, pues la consideró una exageración y un despropósito.

“Me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia. En esta país hay que fortalecer a las universidades, no perseguirlas, y yo creo que se va a aclarar”, respondió a medios de comunicación.

🔴 Conferencia del senador @RicardoMonrealA, presidente de la Junta de Coordinación Política, del 23 de septiembre de 2021. https://t.co/faBHxi1utQ — Senado de México (@senadomexicano) September 23, 2021

Monreal dijo que las expresiones de los senadores de Morena son “bajo su estricta responsabilidad” y que no representan un acuerdo del grupo.

El legislador llamó a a la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con prudencia, “para no ahondar más la diferencias”.

El propio titular de la UIF, Santiago Nieto, descartó la propuesta al señalar que el objetivo de la unida no es investigar a instituciones académicas o a sus integrantes.

“La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”, publicó en su cuenta oficial.

La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 23, 2021